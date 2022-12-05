6 секретов, благодаря которым Кейт Миддлтон выглядит моложе

Эти приемы несложно внедрить в свою жизнь, чтобы всегда выглядеть свежей и привлекательной.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Кейт Миддлтон уже завоевала звание иконы стиля: герцогиня всегда выглядит потрясающе, считается образцом элегантности, а еще кажется значительно моложе своих лет. У жены принца Уильяма точно есть, чему поучиться. Сама же Кейт уверена, что отлично выглядеть ей помогают нехитрые приемы, которые легко взять на вооружение.

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Боковой пробор

Если внимательно рассмотреть фото Кейт, можно заметить, что она почти никогда не носит волосы на прямой пробор. Стилисты уверены, что перенос большей части волос на одну сторону делает черты лица мягче, визуально омолаживает, а блестящие локоны подчеркнут глаза.

Светлые наряды

Основа гардероба герцогини — светлые платья и костюмы: Кейт обожает молочные оттенки, лимонный, нежные голубые и салатовые тона. Стилисты такой выбор полностью одобряют. Во-первых, эти оттенки идут всем. А во-вторых, считается, что, чем старше женщина, тем сильнее ее освежают светлые наряды.

Чистые тона подсвечивают лицо, делают образ благородным и элегантным, заставляют выглядеть чище и эффектнее. Герцогиня этим умело пользуется.

Сияющая кожа

В любви к филлерам и уколам красоты Кейт никто не может даже заподозрить, настолько живая и естественная у нее мимика. Но герцогиня — фанат увлажнения и современных средств для ухода за кожей. В интервью Мишель Обаме Миддлтон рассказала, что открыла для себя маски и крема с органическим ботоксом. В таких средствах содержится немного анестетика, который позволяет мышцам расслабиться и препятствуют появлению глубоких морщин.

Правильный макияж

У Кейт непростая задача — она должна стать персонажем, который будет выглядеть актуально в любое время. Поэтому за тенденциями в моде и макияже жена наследника престола не гонится, отдавая предпочтение классике. Визажист герцогини рассказал, что Кейт обожает персиковые румяна: они делают лицо более свежим и молодым. Линию роста ресниц Миддлтон подчеркивает не черным, а темно-коричневым карандашом, он делает черты лица мягче. А на губах у Кейт можно увидеть только легкие, полупрозрачные блески.

Густые брови

Сейчас все знают о том, как брови влияют на общее восприятие лица. С возрастом они становятся более тонкими, часто редеют. Чтобы создать более молодой вид, Кейт подкрашивает и укладывает брови: так они смотрятся более объемными, густыми и привлекают внимание.

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