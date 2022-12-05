Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
18 минут назад

6 секретов, благодаря которым Кейт Миддлтон выглядит моложе

WomanHit.ru

Эти приемы несложно внедрить в свою жизнь, чтобы всегда выглядеть свежей и привлекательной.

6 секретов, благодаря которым Кейт Миддлтон выглядит моложе
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Кейт Миддлтон уже завоевала звание иконы стиля: герцогиня всегда выглядит потрясающе, считается образцом элегантности, а еще кажется значительно моложе своих лет. У жены принца Уильяма точно есть, чему поучиться. Сама же Кейт уверена, что отлично выглядеть ей помогают нехитрые приемы, которые легко взять на вооружение.

Видео дня

Боковой пробор

Если внимательно рассмотреть фото Кейт, можно заметить, что она почти никогда не носит волосы на прямой пробор. Стилисты уверены, что перенос большей части волос на одну сторону делает черты лица мягче, визуально омолаживает, а блестящие локоны подчеркнут глаза.

Светлые наряды

Основа гардероба герцогини — светлые платья и костюмы: Кейт обожает молочные оттенки, лимонный, нежные голубые и салатовые тона. Стилисты такой выбор полностью одобряют. Во-первых, эти оттенки идут всем. А во-вторых, считается, что, чем старше женщина, тем сильнее ее освежают светлые наряды.

Чистые тона подсвечивают лицо, делают образ благородным и элегантным, заставляют выглядеть чище и эффектнее. Герцогиня этим умело пользуется.

Сияющая кожа

В любви к филлерам и уколам красоты Кейт никто не может даже заподозрить, настолько живая и естественная у нее мимика. Но герцогиня — фанат увлажнения и современных средств для ухода за кожей. В интервью Мишель Обаме Миддлтон рассказала, что открыла для себя маски и крема с органическим ботоксом. В таких средствах содержится немного анестетика, который позволяет мышцам расслабиться и препятствуют появлению глубоких морщин.

Правильный макияж

У Кейт непростая задача — она должна стать персонажем, который будет выглядеть актуально в любое время. Поэтому за тенденциями в моде и макияже жена наследника престола не гонится, отдавая предпочтение классике. Визажист герцогини рассказал, что Кейт обожает персиковые румяна: они делают лицо более свежим и молодым. Линию роста ресниц Миддлтон подчеркивает не черным, а темно-коричневым карандашом, он делает черты лица мягче. А на губах у Кейт можно увидеть только легкие, полупрозрачные блески.

Густые брови

Сейчас все знают о том, как брови влияют на общее восприятие лица. С возрастом они становятся более тонкими, часто редеют. Чтобы создать более молодой вид, Кейт подкрашивает и укладывает брови: так они смотрятся более объемными, густыми и привлекают внимание.

Стройность

Да, изящная фигура помогает выглядеть моложе. Двойной подбородок, какой бы гладкой ни была кожа, выдает возраст. Поэтому Кейт старается есть простую, натуральную еду, занимается бегом и плаванием, обожает йогу. Активность помогает ей прекрасно выглядеть даже после рождения троих детей.

Красота,принц Уильям,Мишель Обама,Кейт Миддлтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители