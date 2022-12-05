Возраст ни при чем: 5 причин сделать пластическую операцию

Красивой хочется быть всем и всегда, вне зависимости от цифры в паспорте. Да и не всегда дело только в эстетике. Пластический хирург Виктория Блинова рассмотрела операции, которые не относятся к возрастным и требуют выполнения по показаниям.

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Лопоухость

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И другие особенности ушей, которые могут вогнать человека в огромные комплексы. Поможет с ними справиться отопластика. Отопластика — это операция, которая обычно выполняется для изменения формы и коррекции выступающих ушей. Ее можно сделать в подростковом возрасте и даже ребенку шести-семи лет, когда уши почти достигают размера взрослых. Операция носит психологический характер, так как всем известно, что сверстники любят высмеивать этот «недостаток».

«Не такой» нос

Нос также является обычным предметом насмешек и издевательств над детьми школьного возраста и среди подростков со стороны сверстников. Особенно если он с горбинкой или слегка больше принятых стандартов красоты. Здесь в ход идет ринопластика. Эта операция направлена на изменение формы носа. Она также относится к числу часто выполняемых вмешательств и может приводить к резкому улучшению физического и психологического состояния несовершеннолетних, особенно девочек-подростков. Данная операция выполняется с 18 лет по показаниям, в числе которых искривленная перегородка. Кроме эстетической функции данная операция носит и вполне утилитарную: выпрямляя перегородку хирург способствует улучшению функции дыхания человека.

Маленькая грудь

Приплюсовать то, что недодала природа — вот какую задачу выполняет операция по увеличению груди. В настоящее время это достаточно популярное направление эстетической хирургии, однако такая операция не может и не должна выполняться пациентам моложе 18 лет. В целом, конечно, эндопротезирование груди является «молодой» операцией. Чаще всего возрастная категория варьируется 18-40 лет, но бывают случаи и когда данный вид хирургического вмешательства выполняется после 40 лет. Это из категории «всю жизнь хотела, но что-то останавливало».

Уставший взгляд

А приводит к его появлению нависшее веко, либо круги под глазами, с которым сможет справиться блефаропластика. Когда-то существовал популярный миф, что для проведения подобной операции нужно дождаться хотя бы 40 лет. Сейчас специалисты придерживаются другого мнения: при наличии проблемы блефаропластику можно делать, начиная с 18 лет, а в индивидуальных случаях и раньше. И не только возрастные изменения кожи являются причиной обращения к хирургу. Генетическая предрасположенность тоже играет большую роль.

Уставшее лицо