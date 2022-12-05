Возраст ни при чем: 5 причин сделать пластическую операцию

Красивой хочется быть всем и всегда, вне зависимости от цифры в паспорте. Да и не всегда дело только в эстетике. Пластический хирург Виктория Блинова рассмотрела операции, которые не относятся к возрастным и требуют выполнения по показаниям.
И другие особенности ушей, которые могут вогнать человека в огромные комплексы. Поможет с ними справиться отопластика. Отопластика — это операция, которая обычно выполняется для изменения формы и коррекции выступающих ушей. Ее можно сделать в подростковом возрасте и даже ребенку шести-семи лет, когда уши почти достигают размера взрослых. Операция носит психологический характер, так как всем известно, что сверстники любят высмеивать этот «недостаток».
Нос также является обычным предметом насмешек и издевательств над детьми школьного возраста и среди подростков со стороны сверстников. Особенно если он с горбинкой или слегка больше принятых стандартов красоты. Здесь в ход идет ринопластика. Эта операция направлена на изменение формы носа. Она также относится к числу часто выполняемых вмешательств и может приводить к резкому улучшению физического и психологического состояния несовершеннолетних, особенно девочек-подростков. Данная операция выполняется с 18 лет по показаниям, в числе которых искривленная перегородка. Кроме эстетической функции данная операция носит и вполне утилитарную: выпрямляя перегородку хирург способствует улучшению функции дыхания человека.
Приплюсовать то, что недодала природа — вот какую задачу выполняет операция по увеличению груди. В настоящее время это достаточно популярное направление эстетической хирургии, однако такая операция не может и не должна выполняться пациентам моложе 18 лет. В целом, конечно, эндопротезирование груди является «молодой» операцией. Чаще всего возрастная категория варьируется 18-40 лет, но бывают случаи и когда данный вид хирургического вмешательства выполняется после 40 лет. Это из категории «всю жизнь хотела, но что-то останавливало».
А приводит к его появлению нависшее веко, либо круги под глазами, с которым сможет справиться блефаропластика. Когда-то существовал популярный миф, что для проведения подобной операции нужно дождаться хотя бы 40 лет. Сейчас специалисты придерживаются другого мнения: при наличии проблемы блефаропластику можно делать, начиная с 18 лет, а в индивидуальных случаях и раньше. И не только возрастные изменения кожи являются причиной обращения к хирургу. Генетическая предрасположенность тоже играет большую роль.
С этой проблемой справится невероятно популярная сегодня процедура эндоскопической подтяжки лица. Она выполняется пациентам различного возраста, чаще всего это молодые женщины 27-45 лет или моложе при наличии показаний (опущение брови с нависанием большого объема мягких тканей над верхним веком), а также чтобы в целом освежить лицо, вернуть ему отдохнувший внешний вид и снять с него заметную усталость. Фото: свободные интернет-источники