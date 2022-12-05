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2 часа назад

Блогерша установила дорогие виниры и осталась с 12 испорченными зубами

Lenta.ru

Мать двоих детей Натали (фамилия неизвестна) из США установила дорогостоящие виниры в Турции и осталась с испорченными зубами. Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в TikTok.

Блогер установила дорогие виниры и осталась с желтыми зубами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом chata_tik разместила ролик, в котором поделилась результатом стоматологической процедуры стоимостью 12 тысяч фунтов стерлингов (834 тысячи рублей). По ее словам, после установки виниров она стала испытывать сильную боль.

«Специалисты неправильно установили накладки на зубы, 12 из них пришлось переделывать уже дома», — рассказала блогерша.

Помимо этого, на размещенных кадрах видно, что часть передних зубов американки приобрела неестественный желтый оттенок, сильно отличающийся от остального ряда. При этом, как утверждает Натали, на звонки и жалобы клиника в Анталье не отвечала в течение нескольких дней.

Подписчики поддержали юзершу в комментариях и поблагодарили за то, что она поделилась своим опытом.

«Я видела столько страшилок про эту клинику! Я живу в Австралии, и подобные истории здесь распространены! Спасибо, что поделились», «Большое спасибо! Честно говоря, вы спасли меня от подобного опыта!», «Вы помогли мне сохранить улыбку и не тратить деньги», — написали они.

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