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1 час назад

Врач назвал главный плюс пластических операций

Мослентаиещё 1

Главный плюс пластических операций «Мосленте» назвал столичный хирург Паруйр Минасян. По его словам, медицинское вмешательство во внешность может кардинально изменить жизнь человека в лучшую сторону.

Врач назвал главный плюс пластических операций
Фото: МослентаМослента

«Плюсы можно перечислять бесконечно, но самый главный — это, конечно, счастливые глаза пациентов. После каждой удачной операции у человека кардинально меняется жизнь. Кто-то выходит замуж, кто-то меняет работу, кто-то начинает вести блог», — рассказал врач.

Единственным недостатком пластики Минасян считает периодически возникающие проблемы с реабилитацией у пациентов.

«Некоторые не соблюдают рекомендации после операций и результат из-за этого не соответствует их ожиданиям. Получается, работали зря», — пояснил специалист.

Красота,Пластические операции,
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