Врач назвал главный плюс пластических операций

«Плюсы можно перечислять бесконечно, но самый главный — это, конечно, счастливые глаза пациентов. После каждой удачной операции у человека кардинально меняется жизнь. Кто-то выходит замуж, кто-то меняет работу, кто-то начинает вести блог», — рассказал врач.