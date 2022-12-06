Врач назвал главный плюс пластических операций

Главный плюс пластических операций «Мосленте» назвал столичный хирург Паруйр Минасян. По его словам, медицинское вмешательство во внешность может кардинально изменить жизнь человека в лучшую сторону.
«Плюсы можно перечислять бесконечно, но самый главный — это, конечно, счастливые глаза пациентов. После каждой удачной операции у человека кардинально меняется жизнь. Кто-то выходит замуж, кто-то меняет работу, кто-то начинает вести блог», — рассказал врач.
Единственным недостатком пластики Минасян считает периодически возникающие проблемы с реабилитацией у пациентов.
«Некоторые не соблюдают рекомендации после операций и результат из-за этого не соответствует их ожиданиям. Получается, работали зря», — пояснил специалист.