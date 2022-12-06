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1 час назад

Названы причины появления «стервозного лица»

Мослента

Причины появления «стервозного лица» объяснил в личном Telegram-канале остеопат Алесь Улищенко.

Названы причины появления «стервозного лица»
Фото: МослентаМослента

«Синдром стервозного лица — проблема многих женщин. Лицо выглядит отталкивающе и напряженно, хотя на самом деле человек расслаблен. Виной всему — опущенные уголки губ. Еще их называют "маска гнева" или "печать уныния". Люди с таким синдромом производят впечатление сноба или грустного Пьеро. Это не дает объективно оценивать вас и может вызвать проблемы с коммуникацией», — рассказал специалист.

Такое выражение, по словам Улищенко, появляется на лице из-за напряжения лицевых и шейной мышц и из-за их влияния на круговую мышцу рта. В результате гипертонуса последняя сжимается к центру, и губы западают. Мышечные волокна деформируются, и образуются неровности в уголках губ, объяснил Улищенко.

Устранить синдром, по мнению остеопата, кремами или ботоксом нельзя. Для улучшения ситуации необходима работа с черепом и шеей, грудным отделом, тазом, с мышцами лица, а также эмоциональным фоном.

Красота,Пластические операции,
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