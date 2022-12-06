Названы причины появления «стервозного лица»

«Синдром стервозного лица — проблема многих женщин. Лицо выглядит отталкивающе и напряженно, хотя на самом деле человек расслаблен. Виной всему — опущенные уголки губ. Еще их называют "маска гнева" или "печать уныния". Люди с таким синдромом производят впечатление сноба или грустного Пьеро. Это не дает объективно оценивать вас и может вызвать проблемы с коммуникацией», — рассказал специалист.