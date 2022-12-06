Медсестра удивила неожиданной вещью под униформой

Так, в начале видео пользовательница сети с никнеймом jboss7691 приподняла верхнюю часть своей рабочей одежды и показала черный корсет. По ее словам, она носит его в течение дня. После этого женщина повернулась к камере спиной и развязывала шнурки на изделии, продемонстрировав фигуру с разных сторон.