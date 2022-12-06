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2 часа назад

Медсестра удивила подписчиков неожиданной вещью под униформой

Lenta.ru

Медсестра Джессика Берден удивила подписчиков неожиданной вещью под униформой. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Медсестра удивила неожиданной вещью под униформой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в начале видео пользовательница сети с никнеймом jboss7691 приподняла верхнюю часть своей рабочей одежды и показала черный корсет. По ее словам, она носит его в течение дня. После этого женщина повернулась к камере спиной и развязывала шнурки на изделии, продемонстрировав фигуру с разных сторон.

Зрители восхитились внешним видом медработницы, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Хочу целый день наблюдать такую сногсшибательную красоту», «Ты очень красивая», «Продолжай его носить. У тебя великолепная фигура», — высказывались они.

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