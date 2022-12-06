Как выглядит девушка, перенесшая 32 операции по увеличению губ

В погоне за красотой некоторые девушки теряют самоконтроль. Правда, признать это удается немногим. Так, Андреа Иванова из Болгарии захотела немного скорректировать форму губ, а спустя четыре года насчитала 32 операции по их увеличению. Теперь девушка гордо называет себя обладательницей самых больших губ в мире и ждет официального признания.

Фото: Super.ru Super.ru

На процедуры Андреа потратила немалую сумму — восемь тысяч фунтов стерлингов, а это около полумиллиона рублей. Правда, материальная сторона вопроса для девушки значения не имеет. «Я мечтаю о рекорде, так что буду бороться. Я слишком далеко зашла и даже не хочу думать о том, сколько потратила денег», — сказала Андреа в интервью изданию Mirror. Кроме того, она уже побывала во всех клиниках своего города и попробовала практически все возможные виды филлеров.

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