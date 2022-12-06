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2 часа назад

Как выглядит девушка, перенесшая 32 операции по увеличению губ

Super.ru

В погоне за красотой некоторые девушки теряют самоконтроль. Правда, признать это удается немногим. Так, Андреа Иванова из Болгарии захотела немного скорректировать форму губ, а спустя четыре года насчитала 32 операции по их увеличению. Теперь девушка гордо называет себя обладательницей самых больших губ в мире и ждет официального признания.

Как выглядит девушка, перенесшая 32 операции по увеличению губ
Фото: Super.ruSuper.ru

На процедуры Андреа потратила немалую сумму — восемь тысяч фунтов стерлингов, а это около полумиллиона рублей. Правда, материальная сторона вопроса для девушки значения не имеет. «Я мечтаю о рекорде, так что буду бороться. Я слишком далеко зашла и даже не хочу думать о том, сколько потратила денег», — сказала Андреа в интервью изданию Mirror. Кроме того, она уже побывала во всех клиниках своего города и попробовала практически все возможные виды филлеров.

Super.ru

Недавно Андреа исполнилось 25 лет, и это событие она отметила еще одной процедурой. Девушка обратилась к хирургам, чтобы скорректировать подбородок. К слову, и в этом случае одной процедурой Андреа не ограничится. В планах у нее завоевать еще один титул — обладательницы самого длинного и острого подбородка. По словам врачей, такой эксперимент может закончиться плачевно. Однако для Андреа это не причина отказываться от задуманного. Красота ведь важнее!

Красота,
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