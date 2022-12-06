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3 часа назад

Модель рассказала о трудностях жизни со слишком красивой внешностью

Lenta.ru

Модель Эмили Адонна рассказала о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться в жизни из-за слишком красивой внешности. Об этом сообщает 7 News.

Модель рассказала о трудностях жизни с красивой внешностью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка утверждает, что из-за привлекательной внешности ее редко воспринимают всерьез.

«Люди не спрашивают разрешения, прежде чем прикоснуться ко мне на публике... Меня регулярно хватают», — говорит Адонна.

Она также утверждает, что однажды ей отказали в приеме на работу, опасаясь, что коллеги будут на нее отвлекаться.

Lenta.ru

Эмили старается одеваться в мешковатую одежду и носит медицинскую маску на улице. По ее словам, только так она может спастись от чрезмерного внимания. Она также сделала пирсинг на лице и татуировки на руках, чтобы казаться менее привлекательной.

Девушка поделилась своими переживаниями в социальной сети. Многие пользовательницы поддержали Адонну и рассказали о похожем опыте.

«Спасибо, что поделилась этим. Меня это так травмировало, что я набрала девять килограммов и стала отшельницей только для того, чтобы меня оставили в покое», — пишет одна женщина.

Красота,
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