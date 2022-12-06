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2 часа назад

Визажистка раскрыла простые способы выглядеть моложе за счет одной части лица

Lenta.ru

Визажистка Сара Амелия Фогг раскрыла простые способы выглядеть моложе за счет одной части лица. Соответствующий материал приводит The Sun.

Визажистка раскрыла способ выглядеть моложе за счет бровей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, улучшить внешний вид можно с помощью правильной коррекции и макияжа бровей, рассказала специалист. По мнению эксперта, именно эта зона лица чаще всего является самой проблемной и может визуально состарить женщину.

«Избегайте окрашивания кончиков бровей, так как их чрезмерное удлинение зрительно опустит лицо и значительно прибавит возраст», — посоветовала она.

Помимо этого, Фогг рекомендовала использовать не более двух продуктов для макияжа бровей и не перегружать их большим количеством средств. Кроме того, визажистка отметила, что прокрашивать волоски лучше от кончиков дуги по направлению к середине, а не наоборот.

«Это поможет вам сохранить естественную форму изгиба и пушистость бровей», — объяснила она.

В завершение специалистка подчеркнула, что выщипывать стоит только торчащие волоски, не меняя при этом форму брови. Отращивание может занимать до нескольких месяцев и потребовать использования сывороток, стимулирующих рост волос, заключила автор публикации.

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