Визажистка раскрыла способ выглядеть моложе за счет бровей

Визажистка Сара Амелия Фогг раскрыла простые способы выглядеть моложе за счет одной части лица. Соответствующий материал приводит The Sun.

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Так, улучшить внешний вид можно с помощью правильной коррекции и макияжа бровей, рассказала специалист. По мнению эксперта, именно эта зона лица чаще всего является самой проблемной и может визуально состарить женщину.

«Избегайте окрашивания кончиков бровей, так как их чрезмерное удлинение зрительно опустит лицо и значительно прибавит возраст», — посоветовала она.

Помимо этого, Фогг рекомендовала использовать не более двух продуктов для макияжа бровей и не перегружать их большим количеством средств. Кроме того, визажистка отметила, что прокрашивать волоски лучше от кончиков дуги по направлению к середине, а не наоборот.

«Это поможет вам сохранить естественную форму изгиба и пушистость бровей», — объяснила она.