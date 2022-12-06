47-летняя женщина увеличила грудь до 34 размера: фото

Американка Тэмми Эрнандес поразила пользователей Сети необъятной «красотой»! Женщина потратила 100 тысяч долларов, увеличив грудь до 34 размера. Вместе с ней Эрнандес стала весить почти на 10 килограммов больше. Свою новообретенную часть тела блогер не только активно показывает подписчикам в Инстраграме (запрещен в РФ), но и без стеснения зарабатывает с ее помощью на более закрытых ресурсах.