47-летняя женщина увеличила грудь до 34 размера: фото

Американка Тэмми Эрнандес поразила пользователей Сети необъятной «красотой»! Женщина потратила 100 тысяч долларов, увеличив грудь до 34 размера. Вместе с ней Эрнандес стала весить почти на 10 килограммов больше. Свою новообретенную часть тела блогер не только активно показывает подписчикам в Инстраграме (запрещен в РФ), но и без стеснения зарабатывает с ее помощью на более закрытых ресурсах.
Как отмечает сама Тэмми, любители больших размеров платят за то, чтобы просто увидеть ее за бытовыми делами. Эрнандес с удовольствием хвалится завидным гонораром, полученным с продажи ее фото и видео, — а это, на секундочку, 250 тысяч долларов. Вот уж точно выгодное вложение!