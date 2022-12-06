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43 минуты назад

47-летняя женщина увеличила грудь до 34 размера: фото

Super.ru

Американка Тэмми Эрнандес поразила пользователей Сети необъятной «красотой»! Женщина потратила 100 тысяч долларов, увеличив грудь до 34 размера. Вместе с ней Эрнандес стала весить почти на 10 килограммов больше. Свою новообретенную часть тела блогер не только активно показывает подписчикам в Инстраграме (запрещен в РФ), но и без стеснения зарабатывает с ее помощью на более закрытых ресурсах.

47-летняя женщина увеличила грудь до 34 размера: фото
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

Как отмечает сама Тэмми, любители больших размеров платят за то, чтобы просто увидеть ее за бытовыми делами. Эрнандес с удовольствием хвалится завидным гонораром, полученным с продажи ее фото и видео, — а это, на секундочку, 250 тысяч долларов. Вот уж точно выгодное вложение!

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