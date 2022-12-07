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1 час назад

Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и восхитила подписчиков

Lenta.ruиещё 1

Блогерша Микайла Ногейро показала внешность до и после нанесения макияжа и восхитила пользователей сети своим преображением. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok, которая насчитывает 13,7 миллиона подписчиков.

Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В начале ролика инфлюэнсерша с никнеймом mikaylanogueira продемонстрировала свой образ до нанесения косметических средств. На кадрах видно, что на брови и неаккуратно собранные волосы девушка нанесла черную краску, а на ее лице присутствуют небольшие покраснения. На следующих кадрах юзерша показала себя после перевоплощения. Ногейро выровняла тон кожи, нарастила ресницы, придала бровям четкую форму и накрасила губы синей блестящей помадой. При этом она сделала укладку с распущенными волосами.

Видео стало вирусным, набрав 1,4 миллиона просмотров. Зрители оценили внешний вид девушки в комментариях под постом, отметив, что с помощью мейкапа она изменилась до неузнаваемости. «Выглядит очень хорошо. Синий цвет вам идет!», «О, черт возьми, вы великолепны!», «Просто обожаю такие перевоплощения!» — написали они.

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