Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа

Блогерша Микайла Ногейро показала внешность до и после нанесения макияжа и восхитила пользователей сети своим преображением. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok, которая насчитывает 13,7 миллиона подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В начале ролика инфлюэнсерша с никнеймом mikaylanogueira продемонстрировала свой образ до нанесения косметических средств. На кадрах видно, что на брови и неаккуратно собранные волосы девушка нанесла черную краску, а на ее лице присутствуют небольшие покраснения. На следующих кадрах юзерша показала себя после перевоплощения. Ногейро выровняла тон кожи, нарастила ресницы, придала бровям четкую форму и накрасила губы синей блестящей помадой. При этом она сделала укладку с распущенными волосами.