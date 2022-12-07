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4 минуты назад

В Сети восхитились внешностью полной блогерши в откровенных нарядах

Lenta.ru

Полная блогерша Грейс Горис показала фигуру в откровенных нарядах и восхитила пользователей сети. Соответствующим роликом она поделилась в личном TikTok-аккаунте, который насчитывает 46,8 тысячи подписчиков.

В Сети восхитились внешностью полной блогерши
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша с никнеймом @gracemgoris регулярно публикует материалы, в которых рассказывает о принятии своей внешности. В одном из последних видео она продемонстрировала одежду, которую носит. Так, сначала на размещенных кадрах Горис предстала в джинсах с завышенной талией и облегающем кожаном корсете. Затем она позировала в клетчатой мини-юбке и обтягивающем лонгсливе, которые обнажали ее ноги и живот со складками.

Lenta.ru

В заключение девушка продемонстрировала, как выглядит в голубом спортивном костюме и топе с глубоким декольте, бирюзовом платье с вырезом до бедер, а также откровенном боди в новогоднем стиле.

«Я никогда не смогу надеть эти наряды, потому что я не стройная», — иронично подписала ролик Горис.

Подписчики восхитились внешним видом инфлюэнсерши, о чем написали в комментариях. «Просто потрясающе», «Ты такая красивая. Боже, ты королева, поэтому можешь носить все что хочешь», «Эти наряды тебе очень идут», — заявили они.

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