В Сети восхитились внешностью полной блогерши

Полная блогерша Грейс Горис показала фигуру в откровенных нарядах и восхитила пользователей сети. Соответствующим роликом она поделилась в личном TikTok-аккаунте, который насчитывает 46,8 тысячи подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Юзерша с никнеймом @gracemgoris регулярно публикует материалы, в которых рассказывает о принятии своей внешности. В одном из последних видео она продемонстрировала одежду, которую носит. Так, сначала на размещенных кадрах Горис предстала в джинсах с завышенной талией и облегающем кожаном корсете. Затем она позировала в клетчатой мини-юбке и обтягивающем лонгсливе, которые обнажали ее ноги и живот со складками.

Lenta.ru

В заключение девушка продемонстрировала, как выглядит в голубом спортивном костюме и топе с глубоким декольте, бирюзовом платье с вырезом до бедер, а также откровенном боди в новогоднем стиле.

«Я никогда не смогу надеть эти наряды, потому что я не стройная», — иронично подписала ролик Горис.