Дерматолог рассказала, как улучшить состояние кожи

Массаж, гигиеническая чистка и пилинг с эффектом биоревитализации помогут эффективно повысить тонус кожи. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.

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По ее словам, омолодить лицо и зону декольте также могут помочь биоревитализация и мезотерапия. При этом важно учитывать риск аллергической реакции на процедуры.

Специалист уточнила, что перед важными мероприятиями не стоит проводить агрессивные косметологические процедуры, так как период восстановления может занять от двух недель до 21 дня.