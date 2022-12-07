Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Аномально стройная модель дала отпор хейтерам после обвинений в фотошопе

Lenta.ru

Модель Брук Эстель (Brook Estelle) дала отпор хейтерам в сети на критику своих фото в бикини. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Аномально стройная модель дала отпор хейтерам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам пользовательницы сети, чей блог насчитывает 42,8 тысяч подписчиков, многие люди обвиняют ее в использовании инструментов ретуши на фото в купальниках из-за аномально стройной фигуры и рельефного пресса. В качестве доказательства своей природной красоты манекенщица опубликовала снимки, на которых она запечатлена в белых шортах и телесном бюстгальтере от купальника. «Она определенно фотошопит свои фото», — подписала она размещенные кадры.

После этого девушка добавила к ним видео из своего Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), в котором она переступает с ноги на ногу в той же одежде. «Нет, дорогие», — гласила надпись на размещенном кадре.

Зрители поддержали Эстель в комментариях. «Давайте я вас поснимаю, чтобы люди знали и понимали, что фото не отредактированы», «Мне все равно. Ведь она просто великолепна», — высказывались они.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители