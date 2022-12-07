Косметолог назвала способы улучшить состояние кожи за месяц

Дерматолог и косметолог Елена Мошкова назвала способы, с помощью которых можно улучшить состояние кожи за месяц до Нового года. Комментарий эксперта приводит «Москва 24» .

Так, в число повышающих тонус кожи процедур специалистка внесла массаж, гигиеническую чистку и пилинг с эффектом биоревитализации, а также саму биоревитализацию и мезотерапию. В то же время в зимний период она посоветовала не пренебрегать домашним уходом и пользоваться отшелушивающими средствами и увлажняющими и питательными кремами, например, с пантенолом.