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15 минут назад

Блогерша сделала ботокс и попала в больницу

Lenta.ru

Блогерша Джози Аплин сделала ботокс у косметолога и попала в больницу из-за сильного отека на лице. Соотвествующий видеоролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша сделала ботокс и попала в больницу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На опубликованных кадрах юзерша с никнеймом josiecatexplinx предстала перед подписчиками с красными опухшими щеками и глазами. «Теперь я похожа на бурундука», — пожаловалась она. Вдобавок девушка поделилась снимками, на которых она улыбается с посиневшей и отекшей верхней губой. «Не могу поверить в то, что я выгляжу так», — подписала Аплин публикацию.

Пользовательница сети рассказала, что в связи с этим ей пришлось вызвать скорую помощь. «Они [врачи] только что дали мне препараты, чтобы остановить аллергическую реакцию», — пояснила она.

Подписчики были взволнованы состоянием инфлюэнсерши, о чем принялись писать в комментариях. «Я подумал, что это наложенный фильтр в сети, а не ваше настоящее лицо», «Представляю, какая это боль, я волнуюсь за вас», «С тобой все в порядке?» — поинтересовались они.

В ноябре блогерша Ники Андреа сделала ботокс и лишилась возможности выражать эмоции на лице. «На этот раз мне вкололи намного больше единиц препарата, чем обычно, и мое лицо буквально заморозилось», — призналась юзерша.

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