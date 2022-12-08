Хирург рассказал о последствиях коррекции век

Есть такая сравнительно простая пластическая операция — коррекция век, или блефаропластика. Вот только достаточно выбрать неподходящего специалиста или не соблюдать рекомендации медиков после вмешательства, и можно пожалеть о своём решении лечь под нож. Потому что осложнения после процедуры возможны, и их немало. Среди самых опасных — кровоизлияние и инфицирование тканей. Пластический хирург Александр Вдовин объяснил, что осложнения могут быть в виде эстетических дефектов.

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У прошедшего операцию может появиться асимметрия глаз, заворот нижнего века, эффект «круглых глаз» или заметные послеоперационные рубцы.

Если пациенту «срежут» слишком много кожи, дело может закончиться несмыканием век. То есть глазная щель останется открытой, а значит глаз не сможет нормально увлажняться во время моргания. Вот и ходи потом с синдромом «сухого глаза».

Многие после коррекции век переживают блефароптоз. Это когда верхнее веко слишком сильно опускается по отношению к глазному яблоку и как бы нависает над ним. Так происходит из-за ослабевания мышц после хирургического вмешательства. В большинстве случаев такни сами потом заживают и отёчность спадает.

Неудачная операция может привести к излишнему слезотечению, а также к западению глаз. Также из-за ошибки хирурга на верхнем веке может появиться боковой капюшон. А если пациент ещё не будет выполнять послеоперационные рекомендации, его ждёт расхождение швов. А это чревато заражением тканей.

Ещё опаснее — кровоизлияние. Такое может произойти из-за повышенного давления и приёма лекарств, препятствующих образованию тромбов (антикоагулянтов). В подобных случаях Вдовин посоветовал срочно обращаться к врачам, иначе можно ослепнуть.

Хирург призвал выбирать хорошего специалиста для операции и неукоснительно соблюдать все предписания. Нельзя ходить в солярий, бассейны, сауну, спать с наклонённой вниз головой.