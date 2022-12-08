Лани-айз: как повторить самый трендовый макияж года

С ним лицо смотрится свежим, юным и очень привлекательным.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

На смену хищному кошачьему макияжу глаз в этом сезоне пришел так называемый «лани-айс»: распахнутые, наивные глаза с поволокой. Такой макияж выглядит женственно, нежно, а главное, его очень просто выполнить.

Впервые лани-айс сделала популярным Твигги — супермодель шестидесятых годов. До сих пор ее фото вызывают восхищение: длинные ресницы, распахнутые глаза завораживают. С таким макияжем лицо становится более нежным, юным, свежим.

Не потребуется иметь огромных палеток теней и наборов кисточек, все куда проше.

Как выполнить лани-айс

Нанесите на веко базу под тени или просто припудрите их. Возьмите хорошо заточенный темный карандаш, поставьте его перпендикулярно веку и подчеркните ресничный край. Делать это лучше небольшими штрихами, а затем соединить их.

У внешнего края глаза загните линию вверх, но не выводите стрелку. Возьмите жидкие сияющие тени и подушечкой пальца нанесите их на яблочко и во внутренний уголок глаза.

Завейте и хорошо прокрасьте ресницы. Нижнее веко подчеркните коричневыми тенями. Готово!

Еще один лайфхак

Чтобы образ получился еще нежнее, а вы стали выглядеть моложе, воспользуйтесь персиковыми румянами нейтрального оттенка. Они походят всем. Нанесите румяна на яблочки щек, а затем растушуйте их к вискам и чуть выше к глазам.

Дотроньтесь кисточкой с остатками продукта до носа. Вы будете выглядеть так, словно только что вернулись с прогулки на легком морозе.

Осталось завершить макияж легким блеском для губ, чтобы они смотрелись ярче и объемнее.