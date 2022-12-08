Лани-айз: как повторить самый трендовый макияж года

С ним лицо смотрится свежим, юным и очень привлекательным.
На смену хищному кошачьему макияжу глаз в этом сезоне пришел так называемый «лани-айс»: распахнутые, наивные глаза с поволокой. Такой макияж выглядит женственно, нежно, а главное, его очень просто выполнить.
Впервые лани-айс сделала популярным Твигги — супермодель шестидесятых годов. До сих пор ее фото вызывают восхищение: длинные ресницы, распахнутые глаза завораживают. С таким макияжем лицо становится более нежным, юным, свежим.
Не потребуется иметь огромных палеток теней и наборов кисточек, все куда проше.
Нанесите на веко базу под тени или просто припудрите их. Возьмите хорошо заточенный темный карандаш, поставьте его перпендикулярно веку и подчеркните ресничный край. Делать это лучше небольшими штрихами, а затем соединить их.
У внешнего края глаза загните линию вверх, но не выводите стрелку. Возьмите жидкие сияющие тени и подушечкой пальца нанесите их на яблочко и во внутренний уголок глаза.
Завейте и хорошо прокрасьте ресницы. Нижнее веко подчеркните коричневыми тенями. Готово!
Чтобы образ получился еще нежнее, а вы стали выглядеть моложе, воспользуйтесь персиковыми румянами нейтрального оттенка. Они походят всем. Нанесите румяна на яблочки щек, а затем растушуйте их к вискам и чуть выше к глазам.
Дотроньтесь кисточкой с остатками продукта до носа. Вы будете выглядеть так, словно только что вернулись с прогулки на легком морозе.
Осталось завершить макияж легким блеском для губ, чтобы они смотрелись ярче и объемнее.
Такой образ легко трансформировать в вечерний. Для этого можно накрасить губы винной или красной помадой, сделав акцент на этой части лица. Еще один вариант — превратить межресничную линию в полноценную стрелку, для этого дублировать ее жидкой подводкой и вывести более длинный и эффектный кончик.