Названы самые популярные пластические операции в 2022 году

Хирург и ведущий специалист по краниопластике (процедура по устранению дефектов черепа — прим. «Ленты.ру») Павел Голованев перечислил самые популярные пластические операции у россиян в 2022 году. Комментарии доктора поступили в распоряжение «Ленты.ру».

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Специалист рассказал, что в текущем году пациенты стали чаще обращаться за процедурами по коррекции внешности, испугавшись возможного роста цен. Среди наиболее востребованных операций оказались маммопластика и нитевой лифтинг — современный метод подтяжки лица.

Кроме того, по словам хирурга, среди молодых людей появился тренд на коррекцию ягодиц — глютеопластику. Ажиотаж был вызван прошлой весной слухами о дефиците имплантатов, сообщил эксперт.