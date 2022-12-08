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2 часа назад

Блогерша раскрыла простой способ замаскировать грязные волосы

Lenta.ruиещё 1

Блогерша Квинти раскрыла простой способ замаскировать грязные волосы за несколько минут. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok, которая насчитывает 10,6 тысячи подписчиков.

Блогерша раскрыла простой способ замаскировать грязные волосы
Фото: Лента.руЛента.ру

На размещенных кадрах героиня публикации с никнеймом hairsparkling/ предстала перед зрителями с немытыми волосами оттенка платиновый блонд.

«Ситуация, когда у тебя сальные волосы и нет времени за ними ухаживать», — подписала юзерша видео.

Затем Квинти отделила часть передних прядей и вымыла их шампунем, а оставшиеся завязала в тугой хвост. После этого девушка высушила чистые локоны феном и продемонстрировала свою прическу. В ролике видно, что созданная девушкой прическа выглядит объемной, поскольку чистые волосы перекрывают грязные.

Публикация инфлюэнсера стала вирусной и набрала более 800 тысяч просмотров. Мнения подписчиков по поводу лайфхака разделились, о чем они написали в комментариях.

«Спасибо за совет! Потребуется целая вечность, чтобы вымыть длинные волосы и высушить их феном», «Думаю, если у вас есть время помыть переднюю часть, то должно найтись и на остальное», «На обычное мытье ведь тоже уходит не очень много времени», — высказались они.

Ранее в декабре блогерша Элли Мэй Грейди самостоятельно сделала укладку и лишилась части волос. По словам Грейди, она хотела завить локоны без помощи стайлинговых средств и решила сделать кудри, скрутив волосы в тугие жгуты перед сном. Затем юзерша попыталась расчесать волосы, после чего в ее руке осталась часть выпавших прядей.

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