Блогерша раскрыла простой способ замаскировать грязные волосы

Блогерша Квинти раскрыла простой способ замаскировать грязные волосы за несколько минут. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok, которая насчитывает 10,6 тысячи подписчиков.

Фото: Лента.ру Лента.ру

На размещенных кадрах героиня публикации с никнеймом hairsparkling/ предстала перед зрителями с немытыми волосами оттенка платиновый блонд.

«Ситуация, когда у тебя сальные волосы и нет времени за ними ухаживать», — подписала юзерша видео.

Затем Квинти отделила часть передних прядей и вымыла их шампунем, а оставшиеся завязала в тугой хвост. После этого девушка высушила чистые локоны феном и продемонстрировала свою прическу. В ролике видно, что созданная девушкой прическа выглядит объемной, поскольку чистые волосы перекрывают грязные.

Публикация инфлюэнсера стала вирусной и набрала более 800 тысяч просмотров. Мнения подписчиков по поводу лайфхака разделились, о чем они написали в комментариях.

«Спасибо за совет! Потребуется целая вечность, чтобы вымыть длинные волосы и высушить их феном», «Думаю, если у вас есть время помыть переднюю часть, то должно найтись и на остальное», «На обычное мытье ведь тоже уходит не очень много времени», — высказались они.