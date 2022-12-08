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2 часа назад

Женщина избавилась от филлеров и удивила подписчиков новой внешностью

Lenta.ru

Блогерша Мелисса избавилась от филлеров и показала результат подписчикам. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Женщина избавилась от филлеров и удивила новой внешностью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом melissaxvcx рассказала, что на протяжении десяти лет вводила в губы и нос специальные наполнители. После этого 31-летняя женщина решила избавиться от них, чтобы вернуть естественную внешность.

Так, она разместила видео, в котором продемонстрировала снимки до и после отказа от инъекций. На размещенных кадрах видно, что ранее у Мелиссы были большие и пухлые губы. «Прощай, наполнитель, навсегда», — подписала юзерша ролик и предстала перед камерой с новой внешностью.

Зрители восхитились решением Мелиссы, о чем принялись писать в комментариях под роликом, который набрал 28,9 тысячи просмотров. «Естественная красота. Тебе не нужны никакие процедуры. Ты прекрасна», «Без уколов выглядишь намного лучше», — высказывались они.

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