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51 минуту назад

Эксперты дали советы по уходу за губами после 45 лет

Вечерняя Москва

Эксперты дали советы, как сохранить красоту и здоровье губ после 45 лет.

Эксперты дали советы по уходу за губами после 45 лет
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам пластического хирурга Марьям Замани, чтобы сохранить молодость губ, необходимо бросить курить. Никотин приводит к сужению кровеносных сосудов, что, в свою очередь, означает меньший приток кислорода и снижение эластичности кожи. Также стоит меньше пить.

Доктор Замани также советует не пренебрегать солнцезащитными средствами для губ.

Также важно не забывать об уходовых средствах. Следует наносить на кожу вокруг губ сильнодействующую сыворотку с витамином С – она отлично тонизирует кожу и делает ее эластичной. Кроме того можно использовать витамин А в форме ретинола. Полезен для губ будет пилинг, передает издание «Профиль».

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