Эксперты дали советы по уходу за губами после 45 лет

По словам пластического хирурга Марьям Замани, чтобы сохранить молодость губ, необходимо бросить курить. Никотин приводит к сужению кровеносных сосудов, что, в свою очередь, означает меньший приток кислорода и снижение эластичности кожи. Также стоит меньше пить.

Также важно не забывать об уходовых средствах. Следует наносить на кожу вокруг губ сильнодействующую сыворотку с витамином С – она отлично тонизирует кожу и делает ее эластичной. Кроме того можно использовать витамин А в форме ретинола. Полезен для губ будет пилинг, передает издание «Профиль».