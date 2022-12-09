За какие промахи в макияже чаще всего ругают звезд

Они стараются быть идеальными, но иногда все идет не по плану

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Они всегда должны выглядеть безупречно, ведь любое появление звезды — небольшая промо-кампания или себя самого, или брендов одежды, косметики, визажиста и парикмахера. Но знаменитости — все же обычные люди, хоть и очень успешные. Им не чужды странные промахи, а иногда ошибки допускают бьюти-мастера, которые выполняют макияж для селебрити.

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Кстати, промахи визажистов повторяются из раза в раз, а, как известно, на чужих ошибках учатся, поэтому можно избежать в своем мейк-апе.

Белая пудра

Вы точно видели эти фото Евы Лонгории, Синди Кроуфорд и еще десятков звезд, лицо которых словно неряшливо присыпано мукой. Такой эффект создает бедая транспарантная пудра, нанесенная неправильно.

Это бьюти-средство отлично фиксирует макияж, не создавая эффекта маски. Но у пудры есть одно коварное качество: незаметная при обычном освещении под вспышкой камеры она становится яркой и бросающейся в глаза. Эту особенность визажисты звезд иногда не учитывают, закрепляя их макияж прозрачной пудрой перед выходом на красную дорожку.

А нам остается взять на заметку: перед фотосессией пользоваться обычной матирующей пудрой, а не ее прозрачным аналогом.

Помада на зубах

Красная и винная помада смотрятся очень торжественно, но у нее есть очень неприятное свойство — она часто отпечатывается на зубах. Чтобы такого не произошло, визажисты пользуются простым лайфхаком: после того, как накрасили губы, зажмите между ними указательный палец и… оближите его. Лишний продукт, попавший на слизистые, останется на пальце и не сползет на зубы.

Видимо, это простой совет знаком не всем звездам: многие из них позируют фотографам с помадой на белоснежных зубах.

Грязь на щеках

Речь идет о контуринге: да, он вышел из моды, но на фотосессиях смотрится просто идеально, делая лицо стройнее, скульптурнее, выразительнее. Правда, неверно подобранный оттенок превратит легкую тень под скулами в странный развод серой или рыжей грязи.

Как этого избежать? Выбирайте скульптор нейтрального оттенка, похожего на тень от волос на вашем лице.

Слишком роскошные ресницы