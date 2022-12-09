За какие промахи в макияже чаще всего ругают звезд

Они стараются быть идеальными, но иногда все идет не по плану
Они всегда должны выглядеть безупречно, ведь любое появление звезды — небольшая промо-кампания или себя самого, или брендов одежды, косметики, визажиста и парикмахера. Но знаменитости — все же обычные люди, хоть и очень успешные. Им не чужды странные промахи, а иногда ошибки допускают бьюти-мастера, которые выполняют макияж для селебрити.
Кстати, промахи визажистов повторяются из раза в раз, а, как известно, на чужих ошибках учатся, поэтому можно избежать в своем мейк-апе.
Вы точно видели эти фото Евы Лонгории, Синди Кроуфорд и еще десятков звезд, лицо которых словно неряшливо присыпано мукой. Такой эффект создает бедая транспарантная пудра, нанесенная неправильно.
Это бьюти-средство отлично фиксирует макияж, не создавая эффекта маски. Но у пудры есть одно коварное качество: незаметная при обычном освещении под вспышкой камеры она становится яркой и бросающейся в глаза. Эту особенность визажисты звезд иногда не учитывают, закрепляя их макияж прозрачной пудрой перед выходом на красную дорожку.
А нам остается взять на заметку: перед фотосессией пользоваться обычной матирующей пудрой, а не ее прозрачным аналогом.
Красная и винная помада смотрятся очень торжественно, но у нее есть очень неприятное свойство — она часто отпечатывается на зубах. Чтобы такого не произошло, визажисты пользуются простым лайфхаком: после того, как накрасили губы, зажмите между ними указательный палец и… оближите его. Лишний продукт, попавший на слизистые, останется на пальце и не сползет на зубы.
Видимо, это простой совет знаком не всем звездам: многие из них позируют фотографам с помадой на белоснежных зубах.
Речь идет о контуринге: да, он вышел из моды, но на фотосессиях смотрится просто идеально, делая лицо стройнее, скульптурнее, выразительнее. Правда, неверно подобранный оттенок превратит легкую тень под скулами в странный развод серой или рыжей грязи.
Как этого избежать? Выбирайте скульптор нейтрального оттенка, похожего на тень от волос на вашем лице.
Ни одна звездная девушка не отправится на мероприятие без накладных ресниц, которые делают взгляд манящим. Но выбирать их стоит с умом. Аккуратные пучки или реснички «под свои» выглядят почти незаметно, хотя мы и догадываемся, что реальный объем, скорее всего, чуть меньше. А вот слишком пышные ресницы на раз-два утяжеляют взгляд, да и смотрятся как два паука на веках.