Девушка осталась с внешностью Гринча после ботокса

Американка Дреа Рэндольф хотела исправить внешность с помощью ботокса и осталась с внешностью Гринча. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка рассказала, что собиралась скорректировать десневую улыбку, сделав инъекцию указанного препарата. При этом в начале видео она показала, как выглядела до процедуры. Видно, что ее верхняя губа обнажала небольшую часть десны. Затем тиктокерша продемонстрировала результат преображения. Ее верхняя губа стала казаться тоньше и опустилась ниже, прикрыв необходимый участок мышечной ткани.