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17 минут назад

Девушка хотела исправить улыбку с помощью ботокса и осталась с внешностью Гринча

Lenta.ru

Американка Дреа Рэндольф хотела исправить внешность с помощью ботокса и осталась с внешностью Гринча. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка осталась с внешностью Гринча после ботокса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что собиралась скорректировать десневую улыбку, сделав инъекцию указанного препарата. При этом в начале видео она показала, как выглядела до процедуры. Видно, что ее верхняя губа обнажала небольшую часть десны. Затем тиктокерша продемонстрировала результат преображения. Ее верхняя губа стала казаться тоньше и опустилась ниже, прикрыв необходимый участок мышечной ткани.

В свою очередь, зрители сравнили жительницу США после трансформации с персонажем книг и фильмов Гринчем — покрытым зеленой шерстью антропоморфным существом. «Ты похожа на Гринча, только милого. Мне кажется, ранее у тебя не было десневой улыбки. Вероятно, поэтому ботокс не помог», «Гринч», «Из-за ботокса улыбка выглядит мультяшной», — прокомментировали они.

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