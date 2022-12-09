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1 час назад

Пластический хирург Копасов перечислил способы скорректировать внешность без операций

Слово и Дело

Можно ли скорректировать свою внешность без операций, рассказал пластический хирург Андрей Копасов.Контурная пластика способна помочь решить множество проблем, отметил врач. Эффект от уколов временный. Тем не менее контурная пластика эффективно борется с возрастными изменениями.

Пластический хирург назвал способы изменить внешность без операций
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Для тех, кто хочет избавиться от морщин или второго подбородка, подойдут сеансы RF и SMAS-лифтинга, микротоковые процедуры и шлифовки, отметил Андрей Копасов в интервью NEWS.ru. По возможности следует делать гимнастику для лица. Благодаря такой манипуляции кожа станет более подтянутой. К тому же эта процедура благоприятно влияет на осанку, отметил Андрей Копасов.

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