Cредства для лица, которые можно подарить на Новый год

Скоро Новый год, а значит, время получать и дарить подарки. Например, средства по уходу за лицом. Только их в последнее время так много, что вообще не ясно, что и как. Врач-дерматолог, косметолог Анна Лебедева перечислила основные виды уходовых средств и рассказала, зачем они нужны. Так что, если вам что-то такое подарят, вы будете знать, что с этим делать.