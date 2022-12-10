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1 час назад

Cредства для лица, которые можно подарить на Новый год

Секрет Фирмы

Скоро Новый год, а значит, время получать и дарить подарки. Например, средства по уходу за лицом. Только их в последнее время так много, что вообще не ясно, что и как. Врач-дерматолог, косметолог Анна Лебедева перечислила основные виды уходовых средств и рассказала, зачем они нужны. Так что, если вам что-то такое подарят, вы будете знать, что с этим делать.

Cредства для лица, которые можно подарить на Новый год
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Очищение лица

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  • Молочко для умывания. Его чаще всего используют для нежного очищения нормальной и сухой кожи. Сливки для умывания. У них еще более нежная текстура, чем у молочка, и часто они могут применяться без воды.
  • Мицеллярная вода. Она адсорбирует излишки сала и другие жирорастворимые загрязнения, поэтому её обязательно надо смывать водой.
  • Гель-карамель. Плотный гель наносится на сухую кожу и в дальнейшем при контакте с водой меняет маслянистую структуру на лёгкую водную.
  • Гидрофильное масло. У масла более щадящая, чем у геля-карамели, структура. Оно также наносится на сухую поверхность кожи и при контакте с водой превращается в лёгкую пенку.

Для второго этапа очищения кожи используют:

Гель для умывания. Чаще всего в такой форме выпускают средства для жирной кожи.

Пенка для умывания. Это средство лёгкой текстуры.

Увлажнение и питание

  • Тоник-этап очень важен, хотя многие женщины его пропускают. Задача тоника — выровнять рН кожи, который нарушается при взаимодействии с водой.
  • Тонер. В отличие от тоника он имеет более вязкую структуру. Делает то же, что и тоник.
  • Лосьон. Обычно в нём есть спирт, а значит лосьон оказывает дезинфицирующее и подсушивающее действие.
  • Энзимная пудра. Хорошо очищает кожу от ороговевших частичек и не сушит её.
  • Пластыри от черных точек. Очень хорошо пригодятся, если нужно вытянуть сальную пробку из поры.
  • Диски для эксфолиации. Это смоченные в кислотном растворе ватные диски. С ними надо быть аккуратнее и не слишком усердствовать.
  • Сыворотка. Это концентрат активных компонентов. Поверх неё лучше наносить крем.
  • Бустер. Это активное средство, которое можно применять самостоятельно вместо сыворотки или добавлять в маску или крем. Обычно бустеры содержат высокую концентрацию увлажняющих компонентов.
  • Флюид. Это крем с максимально лёгкой текстурой для тех, кто не любит ощущать на лице какие-либо средства.
  • Праймер. Готовит кожу к макияжу.
  • Крем вокруг глаз. Толщина кожи под глазами примерно в 10 раз меньше, чем на всем лице, поэтому ей нужно что-то особенное.
  • ВВ-крем. Лёгкое тональное средство, которое совмещает функции макияжа и ухода.
  • СС-крем. В отличие от ВВ-крема, он больше нацелен на цветокоррекцию.
Красота,Анна Лебедева,
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