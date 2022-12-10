Специалист по лазерной эпиляции ответила на щепетильные вопросы

Мастер лазерной эпиляции Наталья Цибирова отвечает на часто задаваемые вопросы

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Нет большего облегчения, чем отказаться от необходимости постоянного бритья, эпиляции воском или выщипывания нежелательных волос на теле. Лазерная эпиляция — метод, который как раз и позволяет решить эту проблему раз и навсегда. Однако, при всех достоинствах этой методики, почти у каждого, кто решается на лазерную эпиляцию, встает вопрос: как быть с родинками, татуировками, пигментными пятнами и другими проблемами кожи?

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Лазерная эпиляция подходит для удаления нежелательных волос на любом участке кожи. Суть процедуры в том, что лазер производит направленный тепловой и световой луч, который разрушает волосяной фолликул. Количество сеансов, необходимых для полного избавления от нежелательных волос, зависит от площади обрабатываемого участка и особенностей роста волос. Обычно сеансы проводятся с интервалом в несколько недель, в течение которых кожа полностью восстанавливается.

Единственное ограничение для возможности проведения лазерной эпиляции — способность кожи выдержать тепловое воздействие лазера. Обычно здоровая, ровная по тону кожа без труда справляется с этой задачей, но раздраженная кожа или кожа с проблемами иначе реагирует на это воздействие. Все дело в том, что любой пигмент в коже будет поглощать энергию лазерного луча. Размер волосяного фолликула крайне мал, поэтому воздействие на него лазером не оказывает существенного влияния на окружающие ткани. Но если пигментированный участок имеет значительный размер, как, например, родинка, татуировка или родимое пятно, воздействие лазера на них может вызвать серьезный ожог. Возможно ли проведение лазерной эпиляции если у вас на коже есть родинки, пигментные пятна и т. д.?

Да, возможно, но после консультации со специалистом и при соблюдении мер безопасности. Так, например, родинки, которые есть практически у каждого человека, на время сеанса лазерной эпиляции прикрываются пластырем. Это позволяет избежать воздействия на них лазерного луча. Удалять волосы, растущие из родинок при помощи лазера нельзя. Не получится и удалить саму родинку заодно с нежелательными волосами — для удаления родинок используется совсем другой тип лазера, чем для удаления волос.

Аналогично поступают и в случае, если на коже есть пигментные пятна, синяки, экземы или варикозное расширение вен. Специалист по лазерной эпиляции аккуратно удалит волосы вокруг проблемного участка, не задевая его.