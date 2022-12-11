Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
18 часов назад

Кинолог предупредил об опасностях для собак в зимний период

Мослентаиещё 5

Кинолог предупредил об опасностях для собак в зимний период
Фото: МослентаМослента

Об опасностях, которые могут подстерегать собак в зимний период, в беседе с РИА Новости предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Зимой обращайте внимание на самочувствие собаки на улице. Помимо переохлаждения, собака может заработать себе вывих, растяжение или даже аллергию из-за реагентов. Не нужно сильно ограничивать питомца и чрезмерно переживать, но стоит учитывать особенности питомца: часто ли он мерзнет, насколько активен на улице, есть ли у него какие-либо хронические заболевания, которые могут обостриться в мороз», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что в холодный период чаще мерзнут собаки без шерсти или с короткой шерстью, небольшие компаньоны, щенки, пожилые особи и коротколапые питомцы. При этом переохладиться может любая собака — при легкой степени переохлаждения животное может дрожать, переступая с лапы на лапу или поджимая их под себя.

Эксперт также напомнил, что тяжелое переохлаждение сопровождается у питомца проблемами со вдохами и выдохами, замедлением сердечного ритма и возможной потерей сознания.

Кинолог предупредил, что на морозе чувствительность лап у собак снижается, поэтому они могут наступить на режущие предметы и не почувствовать этого. А из-за сужения сосудов кровотечение может стать заметным только дома, когда собака окажется в тепле.

Специалист добавил, что еще одну опасность для собак в зимний период представляют реагенты — они разъедают животным подушечки лап, причем даже недолгая прогулка по таким составам может вызвать сильное раздражение, воспаление тканей, формирование язв и аллергию.

Ранее кинолог назвал лучшие варианты защиты лап собак от реагентов.

Красота,Владимир Голубев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители