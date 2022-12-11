Кинолог предупредил об опасностях для собак в зимний период

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Об опасностях, которые могут подстерегать собак в зимний период, в беседе с РИА Новости предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Зимой обращайте внимание на самочувствие собаки на улице. Помимо переохлаждения, собака может заработать себе вывих, растяжение или даже аллергию из-за реагентов. Не нужно сильно ограничивать питомца и чрезмерно переживать, но стоит учитывать особенности питомца: часто ли он мерзнет, насколько активен на улице, есть ли у него какие-либо хронические заболевания, которые могут обостриться в мороз», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что в холодный период чаще мерзнут собаки без шерсти или с короткой шерстью, небольшие компаньоны, щенки, пожилые особи и коротколапые питомцы. При этом переохладиться может любая собака — при легкой степени переохлаждения животное может дрожать, переступая с лапы на лапу или поджимая их под себя.

Эксперт также напомнил, что тяжелое переохлаждение сопровождается у питомца проблемами со вдохами и выдохами, замедлением сердечного ритма и возможной потерей сознания.

Кинолог предупредил, что на морозе чувствительность лап у собак снижается, поэтому они могут наступить на режущие предметы и не почувствовать этого. А из-за сужения сосудов кровотечение может стать заметным только дома, когда собака окажется в тепле.

Специалист добавил, что еще одну опасность для собак в зимний период представляют реагенты — они разъедают животным подушечки лап, причем даже недолгая прогулка по таким составам может вызвать сильное раздражение, воспаление тканей, формирование язв и аллергию.