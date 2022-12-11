Беззубая блогерша рассказала о проблеме с уходом за полостью рта

Блогерша Нэт (фамилия неизвестна) с никнеймом @toothhottohandle, которая удалила все зубы из-за хронического заболевания, рассказала о неожиданной проблеме с уходом за полостью рта. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Лента.ру Лента.ру

На размещенных кадрах 24-летняя девушка предстала перед зрителями в клетчатом кардигане и с распущенными мокрыми волосами на фоне ванной комнаты. При этом в ролике видно, что юзерша держит в руках зубную щетку.

«Чего я не знала об уходе за деснами после удаления зубов», — подписала она публикацию.

Затем героиня публикации принялась чистить полость рта, приподнимая пальцами верхнюю губу. Блогерша продемонстрировала обе челюсти, в которых полностью отсутствуют зубы.

«Чистить десны бывает щекотно. А еще человек может оказаться не таким, каким вы ожидаете его увидеть», — добавила Нэт.

Подписчики удивились смелому поступку инфлюэнсерши и поделились своим опытом по уходу за деснами в комментариях под материалом.

«Воспользуйтесь детской щеткой, силиконовой. Они созданы специально для десен и совсем не щекочут!», «Нет ничего лучше немедленной установки имплантов», «Спасибо, что поделились своей историей! Я не могу дождаться, когда, наконец, тоже буду улыбаться», — написали они.