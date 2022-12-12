Бикини-модель показала прежнюю внешность и удивила пользователей

Бикини-модель и персональный тренер Кейли (фамилия неизвестна) с никнеймом @heyyitscaley из Нью-Йорка , США , показала прежнюю внешность, как выглядела до похудения, и удивила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok -аккаунте.

В начале ролика девушка позировала в купальнике, а на ее теле были видны складки. Затем американка предстала перед камерой в бикини с порядковым номером, держа в руках кубок во время конкурса. При этом ее живот оказался плоским, а фигура и мышцы приобрели рельеф. Юзерша отметила, что на данную трансформацию у нее ушло пять месяцев.