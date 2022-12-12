Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
45 минут назад

Как ухаживать за ногтями, если вы терпеть не можете гель-лак

WomanHit.ru

Долговременное покрытие подходит далеко не всем.

Как ухаживать за ногтями, если вы терпеть не можете гель-лак
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Конечно, представить современную жизнь без гель-лака сложно: с таким покрытием не нужно думать о маникюре каждую неделю, да и ногти защищены. Однако далеко не все жалуют гель, у кого-то может возникать аллергическая реакция, из-за чего покрытие гель-лаком становится невозможным. Как же ухаживать за «голыми» ногтями, чтобы сохранить их здоровье? Мы подскажем.

Следим за длиной

Отрастить крепкие длинные ногти без покрытия сложно, и, как считают специалисты, совсем не обязательно. Сразу после снятия гель-лака у вас начнут отрастать слабые и тонкие ноготки, которые будут ломаться. Лучше всего сохранять ногти короткими хотя бы пару месяцев после снятия. Так вы дадите возможность пластине восстановиться и сломаться под самым неудобным углом. Но не спешите обрезать ногти до конца, оставьте небольшую белую каемочку, чтобы под ноготь не попала инфекция.

Гигиена — наше все

Чистые ногти без покрытия нуждаются в поддержании чистоты, а именно в регулярных водных процедурах. Не думайте, что обойдетесь антисептиком на спиртовой основе или салфетками — так вы быстро пересушите незащищенный ноготь. Идеально, если вы просто будете мыть руки мягким мылом, причем с использованием специальной щеточки, которая поможет вымывать все ненужное из-под самого ногтя. Кроме того, не забывайте менять пилочки каждые пару месяцев.

Осторожнее с щипчиками

Чем вы обрезаете ногти? Мы уверены, у вас есть щипчики, которые вы везде берете с собой. Некоторые нейл-мастера отказываются от металлических щипцов, заменяя их на пилочку, убирая длину с ее помощью. Однако мы не рекомендуем так делать и все же остановиться на щипчиках, так как вы можете повредить слабый ноготь активной работой пилкой. Есть правило — используйте при обрезке щипчики на 90%, а остальные 10% работаем с помощью пилочки. Ваша задача — закрыть ногтевую пластину и не дать ей расслоиться.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители