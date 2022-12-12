Как ухаживать за ногтями, если вы терпеть не можете гель-лак

Долговременное покрытие подходит далеко не всем.

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Конечно, представить современную жизнь без гель-лака сложно: с таким покрытием не нужно думать о маникюре каждую неделю, да и ногти защищены. Однако далеко не все жалуют гель, у кого-то может возникать аллергическая реакция, из-за чего покрытие гель-лаком становится невозможным. Как же ухаживать за «голыми» ногтями, чтобы сохранить их здоровье? Мы подскажем.

Следим за длиной

Отрастить крепкие длинные ногти без покрытия сложно, и, как считают специалисты, совсем не обязательно. Сразу после снятия гель-лака у вас начнут отрастать слабые и тонкие ноготки, которые будут ломаться. Лучше всего сохранять ногти короткими хотя бы пару месяцев после снятия. Так вы дадите возможность пластине восстановиться и сломаться под самым неудобным углом. Но не спешите обрезать ногти до конца, оставьте небольшую белую каемочку, чтобы под ноготь не попала инфекция.

Гигиена — наше все

Чистые ногти без покрытия нуждаются в поддержании чистоты, а именно в регулярных водных процедурах. Не думайте, что обойдетесь антисептиком на спиртовой основе или салфетками — так вы быстро пересушите незащищенный ноготь. Идеально, если вы просто будете мыть руки мягким мылом, причем с использованием специальной щеточки, которая поможет вымывать все ненужное из-под самого ногтя. Кроме того, не забывайте менять пилочки каждые пару месяцев.

Осторожнее с щипчиками