Как ухаживать за ногтями, если вы отказались от лака

Решили отказаться от гель-лака и дать возможность ногтям восстановиться? «Рамблер» собрал советы по уходу за руками, если вы в ближайшее время не планируете посещать мастеров по маникюру.

Как считают специалисты, самый лучший способ сохранить здоровье ногтей — это коротко подстричь их, оставив один-два миллиметра белой полосы. После этого важно аккуратно сгладить пластины пилочкой, чтобы убрать неровные углы и запечатать края — это сделает ногти прочными, а также облегчит их чистку.

Важно также помнить о том, что 90% формы придается кусачками или ножницами и только 10% — пилочкой. Еще один момент: нельзя обрезать ногти, начиная с середины. Вместо этого держите щипчики под углом и двигайтесь с любой стороны ногтя по изогнутому краю — это спасет пластину от деформации и повреждений.

Чтобы не допустить размножения микробов под ногтями, стоит чистить область под ними ежедневно, используя для этого специальную щеточку и антибактериальное мыло. Все металлические инструменты рекомендуется мыть после каждого использования, а пилочки менять раз в несколько месяцев.