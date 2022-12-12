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2 часа назад

Как ухаживать за ногтями, если вы отказались от лака

Мира Маркина

Решили отказаться от гель-лака и дать возможность ногтям восстановиться? «Рамблер» собрал советы по уходу за руками, если вы в ближайшее время не планируете посещать мастеров по маникюру.

Как ухаживать за ногтями, если вы отказались от лака
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Как считают специалисты, самый лучший способ сохранить здоровье ногтей — это коротко подстричь их, оставив один-два миллиметра белой полосы. После этого важно аккуратно сгладить пластины пилочкой, чтобы убрать неровные углы и запечатать края — это сделает ногти прочными, а также облегчит их чистку.

Важно также помнить о том, что 90% формы придается кусачками или ножницами и только 10% — пилочкой. Еще один момент: нельзя обрезать ногти, начиная с середины. Вместо этого держите щипчики под углом и двигайтесь с любой стороны ногтя по изогнутому краю — это спасет пластину от деформации и повреждений.

Чтобы не допустить размножения микробов под ногтями, стоит чистить область под ними ежедневно, используя для этого специальную щеточку и антибактериальное мыло. Все металлические инструменты рекомендуется мыть после каждого использования, а пилочки менять раз в несколько месяцев.

И, конечно, ухаживая за ногтями, не стоит забывать об использовании масла для кутикулы. Средство смягчает и увлажняет кожу, предотвращает появление заусенцев, стимулирует рост ногтей и защищает их от внешних воздействий. Если у вас в арсенале нет профессионального средства, то заменить его могут нерафинированные кокосовое, миндальное или оливковое масла.

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