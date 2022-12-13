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1 час назад

Косметолог дала рекомендации по уходу за кожей зимой

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Зимой важно особенно тщательно следить за состоянием кожи. Низкие температуры и ветер на улице, сухой воздух в помещении: все это негативно сказывается на ней. Косметолог Татьяна Егорова рассказала «ФедералПресс» об особенностях ухода за кожей в холодное время года.

Косметолог дала рекомендации по уходу за кожей зимой
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Первое, что мы делаем, – это создаем микроклимат в помещении. В помещении «шпарят» батареи и очень сильно высыхает кожа», – отметила косметолог.

Также в сухом воздухе образуется статическое электричество, которое влияет на мембраны клеток, добавила эксперт. Поэтому нужно увлажнять воздух: вещать мокрые простыни на батареи или ставить под них таз, проветривать комнату и так далее.

Кожу лица перед выходом на улицу лучше не умывать и не мазать кремами. Если на улице температура до –15 градусов, то крема от мороза не действуют, если ниже, то не использовать вообще никакие.

«Утром встали, глазки ватным диском промыли, тушь нанесли и все. То есть лицо не умываем, чтобы не было остаточной влаги в коже, потому что она будет замерзать при низких температурах и повреждать клетку», – пояснила Егорова.

На ночь можно использовать крема более густой консистенции, чем обычно, добавила косметолог. Важно наносить их не позднее чем за 2 часа до сна и спать во влажном помещении.

На ноги и тело после душа нужно наносить крема, которые называются эмоленты. На руках всегда нужно носить перчатки. Важно надевать их еще в помещении, перед выходом на улицу. Также необходимо мазать руки жирными кремами, подчеркнула Татьяна Егорова.

Красота,Татьяна Егорова,
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