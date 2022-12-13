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2 часа назад

Блогерша показала простой способ скрыть второй подбородок

Lenta.ru

Бьюти-блогерша с никнеймом @glamwithdaminee из Австрии показала простой способ скрыть второй подбородок. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 53 тысячи подписчиков.

Блогерша показала простой способ скрыть второй подбородок
Фото: Лента.руЛента.ру

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, что скорректировать данную особенность внешности можно с помощью контуринга. Так, она нанесла консилер темно-коричневого оттенка на линию подбородка и растушевала спонжем таким образом, что складка кожи под нижней челюстью оказалась незаметна.

«Лайфхак для макияжа двойного подбородка», — отметила юзерша.

В свою очередь зрители оценили предложенный инфлюэнсершей метод. «Потрясающе», «Красота», «Великолепно, как и весь твой образ», — прокомментировали они.

В октябре российский ортопед и реабилитолог, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский раскрыл причины появления второго подбородка. Так, в качестве одной из предпосылок медик назвал сниженный тонус мышц.

Красота,
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