Косметолог рассказала, каким должен быть увлажняющий крем

Косметолог отметила, что в составе крема должны быть компоненты, поддерживающие увлажненность кожи.

Фото: СОВА СОВА

1. Увлажнители притягивают и удерживают влагу: гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина, аминокислоты, кислоты и их производные (молочная, яблочная кислота, лактаты и другие), сахара и полисахариды, сорбитол, пантенол, водоросли, протеины пшеницы, сои, коллаген, эластин, бетаин.

2. Пленкообразователи препятствуют испарению влаги: сквалан, лецитин, воск, протеины пшеницы, сои, аллантоин, ланолин, витамин Е, жирные кислоты, коллаген, эластин.

3. Липиды поддерживают защитный барьер кожи. Наиболее близкие по составу липидам кожи и поэтому самые эффективные жиры: масло абрикоса, кокоса, кукурузы, жожоба, оливы, кунжута, ши, соевое, сладкого миндаля, ланолин, лецитин, сквалан.

4. Эмоленты смягчают и разглаживают кожу: сквалан, церамиды, ланолин, линолевая кислота, глицериды.