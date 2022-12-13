Блогерша нанесла на тело почти 100 тату и восхитила подписчиков

22-летняя жительница Лондона с никнеймом taylormitsy рассказала, что в 2018 году хотела сделать несколько маленьких тату, однако в результате набила почти 100 рисунков. В начале видео она предстала перед подписчиками на фоне зеркала, демонстрируя чистое тело, а затем показала работы мастеров за последние два года. На кадрах видно, что руки, ноги и живот блогерши украшают различные изображения и надписи.