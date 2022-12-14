Новогодний маникюр 2023: тренды, идеи с фото

До Нового года остались считанные недели — самое время не только начинать закупаться подарками, но и продумывать праздничный образ, начиная с прически, а заканчивая цветом туфель (ну или тапочек). «Рамблер» решил внести и свою лепту в подготовку к главной ночи года и собрал классные идеи для маникюра, который может стать вашей главной фишкой.

По восточному календарю, наступающий 2023 год — это год Черного Водяного Кролика (Кота). Самыми актуальными цветами в маникюре будут считаться черный, голубой, синий, серый, красный, розовый, фиолетовый, золотистый, серебристый, белый и нюдовой. Эти цвета можно использовать в маникюре как в чистом, так и в комбинированном виде (главное, не сдерживайте свою фантазию).

Если в этом году душа просит чего-то яркого и запоминающегося, вспомните, что блестки способны превратить любой, даже самый скучный, маникюр в праздничный. Не стоит бояться при этом выглядеть вульгарно, ведь степень сияния вы можете выбрать сами: от самого экстремального до максимально сдержанного.

Если же блеск, глиттер и стразы вам кажется чересчур агрессивными, тогда делайте ставку на втирку — так вы точно не прогадаете. Частицы пигмента, который втирают в лак или топовое покрытие, дают красивый эффект перламутра. Втирка способна вмиг преобразить как броские, так и нюдовые оттенки лака.

Еще одна нестареющая классика: елки, звездочки, снежинки и Санта-Клаусы, которые мастера охотно рисуют на ногтевых пластинах клиентов.

Теперь же модницы пошли еще дальше и массово делают ногти с гирляндами. Выглядит очень креативно, а рисуется проще, чем остальные элементы праздничного дизайна. Под хэштегом #ChristmasLights можно найти тысячи вариаций рисунков с гирляндами на ногтях. Чаще всего мастера «разбавляют» гирляндами классический новогодний маникюр. Впрочем, он достоин и сольного варианта. Огоньки, как и сама гирлянда, могут иметь любую форму и размер. Экспериментируйте с цветом — а при желании подключайте стразы, объемные детали и светоотражающие лаки для ногтей.

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Если вы фанат классического французского маникюра, то для вас у нас тоже есть необычное решение. Полупрозрачный золотистый лак на кончиках ногтей — новая вариация привычного френча. К тому же повторить такой дизайн намного проще — за счет того, что не нужно строго отрисовывать края каймы.

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Какой формы делать ногти?

Что касается актуальной формы ногтей, то новогодний маникюр 2023 в большинстве своем представлен миндалевидной и овальной, гораздо реже встречается квадратная. Это объясняется тем, что обилие яркого сверкающего декора гармоничнее всего будет смотреться на длинных ногтях. Но девушкам с короткими ногтями не о чем волноваться, мастера предлагают крутые новогодние дизайны с блестками и бархатным финишем, которые чудесно дополнят аккуратные ноготки.

Чего избегать в новогоднем маникюре?

Поговорим и о том, чего стоит избегать в праздничном маникюре. Нейл-мастера обожают строить «дома» на ногтях клиентов, но, к сожалению, такие эксперименты совершенно не подходят для обычной жизни. Объемные конструкции на ногтях частенько цепляются за все подряд, чем крайне раздражают их счастливых обладательниц. Как отмечают специалисты, мужчины также не оказываются в большом восторге от бурного полета фантазии своих дам.