Названы три визуально омолаживающие женские стрижки

Соучредительница производящей продукцию для волос компании NiaWigs Inc Джин Уилл и основательница салона Phenix Salon Suites, парикмахер Джина Ривера назвали три визуально омолаживающие женские стрижки. Комментарии экспертов приводит Express.co.uk.

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Уилл отметила, что скрыть возрастные изменения поможет пикси с боковым пробором (короткая прическа, которая открывает лицо и шею, — прим. «Ленты.ру»). Так, данная укладка подчеркивает скулы и придает объем истонченным волосам. «Эта прическа способна заставить женщин старше 40 лет выглядеть так, как будто им лишь за 20», — пояснила специалистка. Кроме того, она внесла в список многослойный волнистый боб с тонкой челкой, которая помогает скрыть морщины на лбу.