Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-3° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
52 минуты назад

Как бороться с выпадением волос на фоне стресса

Москва24иещё 1

Выпадение волос на фоне регулярного стрессового состояния можно купировать с помощью физической активности. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на доктора медицинских наук, дерматолога-трихолога Юлию Галлямову.

Как бороться с выпадением волос на фоне стресса
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Она утверждает, что сохранить свои волосы помогут расческа дарсонваль и массаж волосяного покрова. Однако Галлямова подчеркнула, что с такой проблемой, если она связана именно с постоянным стрессом, бороться достаточно тяжело, ведь человек далеко не всегда способен контролировать свою нервную систему.

"А выпадение волос, в свою очередь, совершенно закономерное его (стресса. – Прим. ред.) последствие. Так что тут в любом случае надо стремится к снижению уровня воздействия негативных факторов и нормализации сна", – заявила врач.

Галлямова отметила, что в случае если выпадение волос обильное, то можно прибегнуть к различным раздражающим маскам, например с красным перцем в составе.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители