Как бороться с выпадением волос на фоне стресса

Выпадение волос на фоне регулярного стрессового состояния можно купировать с помощью физической активности. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на доктора медицинских наук, дерматолога-трихолога Юлию Галлямову.

Она утверждает, что сохранить свои волосы помогут расческа дарсонваль и массаж волосяного покрова. Однако Галлямова подчеркнула, что с такой проблемой, если она связана именно с постоянным стрессом, бороться достаточно тяжело, ведь человек далеко не всегда способен контролировать свою нервную систему.