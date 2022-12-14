Как бороться с выпадением волос на фоне стресса

Выпадение волос на фоне регулярного стрессового состояния можно купировать с помощью физической активности. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на доктора медицинских наук, дерматолога-трихолога Юлию Галлямову.
Она утверждает, что сохранить свои волосы помогут расческа дарсонваль и массаж волосяного покрова. Однако Галлямова подчеркнула, что с такой проблемой, если она связана именно с постоянным стрессом, бороться достаточно тяжело, ведь человек далеко не всегда способен контролировать свою нервную систему.
"А выпадение волос, в свою очередь, совершенно закономерное его (стресса. – Прим. ред.) последствие. Так что тут в любом случае надо стремится к снижению уровня воздействия негативных факторов и нормализации сна", – заявила врач.
Галлямова отметила, что в случае если выпадение волос обильное, то можно прибегнуть к различным раздражающим маскам, например с красным перцем в составе.