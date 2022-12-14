От ниточек до зарослей: как менялась мода на брови

Их уничтожали полностью или с рвением отращивали.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Брови — прекрасное обрамление лица, от их формы, толщины и густоты зависит, насколько молодо мы выглядим. Но идеальная форма, которую можно рассчитать почти математически, не всегда была в моде. Долгое время девушки экспериментировали, то почти полностью уничтожая брови, то рисуя очень странные формы.

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С древних времен

В Древнем Египте было принято носить широкие брови, их затемняли порошками на минеральной основе. Их уводили к вискам. Необычной традицией Египта было сбривать брови, когда в семье умирал любимый питомец.

В отличие от Египта, в Древней Греции и Риме брови не подкрашивали: использование косметики считалось зазорным. Зато модными и привлекательными считались сросшиеся на переносице брови.

Средневековье

Чтобы получить то самое «высокое чело» — открытый лоб, брови выщипывали, а пушковые волосы на лбу сбривали. Кстати, ресницы тоже беспощадно уничтожались. К счастью, к Викторианской эпохе такая мода прошла, женщины начали оставлять брови в первозданном виде.

Начало 20-го века

В 1913 году выпустили первый карандаш для бровей с щеточкой, это изменило моду на брови навсегда. С помощью карандаша девушки начали создавать совершенно новые формы.

Они носили прямые и очень тонкие брови, которые придавали им задумчивый и драматический вид. Чтобы придать бровям блеск, они использовали вазелин.

К тридцатым годам модницы продолжали выщипывать брови, но делали их дугообразными: такая форма подчеркивала женственность взгляда, делала его кокетливым и выразительным.

В пятидесятых бьюти-иконами стали Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор — они носили темные брови и подчеркивали изгиб. Так поступали и все поклонницы кинодив. При этом волоски было модно чуть-чуть приподнимать наверх — это добавляло образу игривости.

Пора естественности

К семидесятым годам в моду вошла натуральность: вспомните роскошные брови Брук Шилдс. Правда, полную свободу бровям не давали: их немного подщипывали и укладывали с помощью геля.

… и ниточек

Мода на брови-ниточки

Двадцать лет спустя неожиданно девушки начали снова избавляться от бровей, оставляя тоненькие ниточки. Помните, именно такие советовала носить начальнице «Мымре» ее секретарша в фильме «Служебный роман».

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