В сети восхитились внешностью девушки-электрика за работой

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, что во время трудовой смены носит униформу, которая состоит из желтой рубашки с серыми полосами и нагрудными карманами, а также джинсовых шортов или штанов. Кроме того, ее образ дополняют очки, массивные ботинки на шнуровке и пояс, к которому прикреплены различные рабочие инструменты. Также юзерша засняла, как использует болгарку и дрель, и позировала со ссадинами на руках.