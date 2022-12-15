Блогеры постоянно снимают обзоры на косметические средства с пометкой must have. Помада, увеличивающая губы в десять раз, тушь для ресниц с эффектом пятикратного объёма и палетка для контуринга, которая моментально превратит пухлые щёчки в точёные скулы Анджелины Джоли, — наслушавшись хвалебных отзывов, невольно начинаешь скупать всё подряд. А потом львиная доля этих продуктов пылится на полке. «Секрет» пообщался с визажистом и стилистом по волосам Мариной Гуторовой и выяснил, на какую косметику не стоит тратить деньги (если вы, конечно, не профи).

Фото: unsplash unsplash

Палетка для контуринга

Видео дня

Средняя стоимость: от 300 до 15 000 рублей

Палетка для контуринга — распиаренное средство для макияжа. Она включает в себя скульптор (продукт холодного коричневого оттенка для создания естественной тени), хайлайтер (средство для высветления отдельных частей и зон лица) и румяна.

Бьюти-гуру из интернета регулярно делятся видеороликами, где показывают, как с помощью такой палетки средств уменьшить нос, подчеркнуть скулы и прибавить недостающего объёма губам. Но будем честны: далеко не все готовы тратить по 20 минут времени, чтобы вывести необходимые геометрические линии на лице и растушевать их кистью. К тому же очень часто светлый сектор в таких палетках оказывается бесполезным, из-за того что совпадает с оттенком кожи. Да и румяна могут не подойти по оттенку. В результате из целой палетки лишь один скульптор оказывается рабочим.

Цветные подводки, туши и карандаши

Средняя стоимость: от 150 до 3000 рублей

Синяя подводка для глаз и зелёная тушь для ресниц — подобные средства как правило относятся к спонтанным покупкам. В магазине вы думаете о том, что цветные стрелки станут достойным дополнением к вечернему платью, а зелёная тушь подчеркнёт глубину ваших глаз. Тем более что любимый блогер как раз снял видеоурок с этими продуктами — и результат вас впечатлил.

Увы, реальность такова: цветные карандаши, туши и подводки чаще всего отлёживаются на туалетном столике.

Огромная палитра теней

Средняя стоимость: от 650 до 20 000 рублей

Вот смотришь на это буйство красок, и кажется, что все 150 ярких цветов обязательно пригодятся. Фуксия — под розовое платье, голубой — под джинсы, а серо-буро-малиновый — на всякий случай.

Как показывает практика, в огромной палетке лишь два-три оттенка будут использоваться регулярно. Остальные только в том случае, когда потребуется праздничный макияж (но это не точно).

Жидкие неоновые лайнеры для глаз

Средняя стоимость: от 160 до 4000 рублей

Неоновые лайнеры для глаз редко становятся продуктом для каждодневного использования. Во-первых, не все готовы рассекать по офису со стрелками цвета фурацилина. Во-вторых, качество таких продуктов часто оставляет желать лучшего.

Блеск для губ с эффектом увеличения

Средняя стоимость: от 130 до 6000 рублей

Для тех, кто мечтает о пухлых губах и не хочет прибегать к инъекциям, производители косметики предлагают пламперы — специальные блески для губ. В их составе есть компоненты, стимулирующие кровообращение и слегка раздражающие кожный покров: перец, перечная мята и корица. Правда, визажисты убеждены — добиться эффекта объёмных губ можно и без пламперов.

Скраб для губ

Средняя стоимость: от 130 до 500 рублей

Скрабы для губ пользуются особой популярностью в холодное время года. Их покупают в надежде улучшить состояние губ: избавиться от шелушений, придать шелковистость. Но абразивные вещества в составе скрабов могут навредить, если чрезмерно ими увлекаться. Частицы средства могут раздражать и травмировать и без того обезвоженную кожу.

Тушь для нижних ресниц

Средняя стоимость: от 700 до 3000 рублей