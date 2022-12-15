Что такое теоринопластика

Ринопластика остаётся одной из самых сложных пластических операций. Помимо коррекции эстетических особенностей, компетенция врача предполагает улучшение функционала носа, как органа дыхания. Поэтому пластический хирург применяет разные методики работы, которые постоянно совершенствуются. Какими особенностями обладает теоринопластика нам рассказал пластический хирург Дмитрий Скворцов.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Теоринопластика сравнительно молодое направление в пластической хирургии, но уже успело приобрести широкую известность среди специалистов. Любая операция ставит перед собой основную задачу — менее болезненное и максимально быстрое естественное восстановление органа. Теоринопластика имеет преимущественные методики, позволяющие выполнить такую задачу. Рассмотрим некоторые из них.

Видео дня

Целостность структур

Раньше для достижения результата хирург для работы «открывал крышу» — верхнюю часть носа. Открытый тип операции, конечно, давал возможность обзора всей картины, но после «крышу» необходимо было «вернуть на место», изменив ее эстетику хрящевой крошкой, наложить швы.

Не во всех случаях результат получался незаметным, что не совсем приятно, как пациенту, так и врачу. Методика теоринопластики позволяет проводить необходимые манипуляции, не повреждая верхнюю часть носа, через небольшие надрезы внутри полости, а контроль за процессом виден на экране монитора.

Внутренняя устойчивость

Внутренний каркас носа также необходимо сохранить с минимальной трансформацией. Для этого внутренняя носовая перегородка надрезается и маневром «push down» опускается на тот уровень, на который необходимо, сохраняя устойчивость и не допуская «сплющивания носа», из-за которого будет нарушена полнота дыхания.

Индивидуальность

Пациенты очень индивидуальны, и врачу необходимо учитывать каждую особенность лица при проведении ринопластики. Для создания необходимой формы носа или фиксирование кончика носа во избежание опускания в теоринопластике используют специальный конструкт — теострат. Он освобождает врача от необходимости забирать хрящевую ткань из других органов, облегчая тем самым реабилитацию.

Методики гарантии

Вся конструкция носа должна быть устойчива, так как любое провисание тканей может спровоцировать нарушение дыхания, а это уже опасная для здоровья ситуация. Поэтому врач накладывает специальные швы — закрепители: закрепляет спинку носа «Теодор шов», а «шов Грубера» — кончик носа. Благодаря таким швам не понадобится гипс или лангета — временное крепление обеспечат только тейпы.

Восстановление после операции

После операции пациент в течение суток находится под наблюдением врача. В это время может наблюдаться небольшой подъем температуры, отечность тканей, что естественно при любом вмешательстве. Однако восстановительный период значительно легче протекает, так как естественный конструкт носа не поврежден, носовое дыхание свободное. Лимфатическая и кровеносная система не нарушается, отчего отечность и гематомы минимальны, и это также ускоряет процесс восстановления.

Особое внимание

Есть перечень рекомендаций, от выполнения которых зависит благополучие пациента после операции:

после операции рекомендуется делать холодные компрессы; в течение двух недель нежелательны горячие ванны, сауны, бани и души; не принимать поз с опущенной головой во избежание лишних отёков; недопустимо принимать кроворазжижающие препараты, алкоголь, другие не рекомендуемые врачом препараты; в течение месяца нельзя пользоваться очками; воздержаться от физических нагрузок на время 3 месяцев.

Противопоказания к теоринопластике