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4 минуты назад

Парикмахер предсказал модные прически на 2023 год

Lenta.ruиещё 1

Звездный парикмахер Макс Пиннелл предсказал модные прически на 2023 год. Соответствующий материал публикует журнал Harper’s Bazaar.

Парикмахер предсказал модные прически на 2023 год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По прогнозам стилиста, актуальными станут собранные в пучок волосы.

«Это простой и элегантный способ привлечь внимание к естественной красоте вашего лица», — объяснил он.

Кроме того, мастер вспомнил челку главной героини сериала «Уэнсдей» Уэнсдей Аддамс, которую в настоящее время стремятся повторить TikTok-блогеры.

«Это очень смелый образ для тех, кто хочет радикальных перемен», — заявил мужчина.

Помимо этого, эксперт отметил, что трендовыми оттенками для окрашивания в будущем году станут медный, бронзовый и блонд. Популярность последнего, по словам Пиннелл, связана с образом Памелы Андерсон в сериале «Спасатели Малибу». Однако специалист посоветовал быть осторожными тем, кто впервые решит изменить натуральный цвет волос.

В то же время, по словам парикмахера, востребованными в 2023 году будут стрижка вулфкат (wolfcut), форме которой характерны короткие на макушке и удлиненные сзади волосы, и прямой срез на длинных волосах как у певицы Бейонсе.

Красота,Памела Андерсон,
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