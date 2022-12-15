Парикмахер предсказал модные прически на 2023 год

Звездный парикмахер Макс Пиннелл предсказал модные прически на 2023 год. Соответствующий материал публикует журнал Harper’s Bazaar.

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По прогнозам стилиста, актуальными станут собранные в пучок волосы.

«Это простой и элегантный способ привлечь внимание к естественной красоте вашего лица», — объяснил он.

Кроме того, мастер вспомнил челку главной героини сериала «Уэнсдей» Уэнсдей Аддамс, которую в настоящее время стремятся повторить TikTok-блогеры.

«Это очень смелый образ для тех, кто хочет радикальных перемен», — заявил мужчина.

Помимо этого, эксперт отметил, что трендовыми оттенками для окрашивания в будущем году станут медный, бронзовый и блонд. Популярность последнего, по словам Пиннелл, связана с образом Памелы Андерсон в сериале «Спасатели Малибу». Однако специалист посоветовал быть осторожными тем, кто впервые решит изменить натуральный цвет волос.