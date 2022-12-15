Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
50 минут назад

Звездный парикмахер назвал самую распространенную ошибку при мытье головы

Lenta.ru

Австралийский парикмахер Макс Пиннел в интервью Daily Mail назвал самую распространенную ошибку, которую женщины совершают во время мытья головы.

Парикмахер назвал самую распространенную ошибку при мытье головы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звездный стилист, который работал с Мадонной, Кейт Мосс, Руби Роуз и Синди Кроуфорд, рассказал, что важно промыть уже чистые волосы холодной водой, поскольку она задерживает влагу и закрывает фолликулы локонов. По словам эксперта, достаточно постоять под прохладным душем в течение 15-20 секунд, чтобы освежить пряди и придать им блеск.

Кроме того, специалист рекомендует отдавать предпочтение широким резинкам из шелка, поскольку они не травмируют волосы. В то же время для сохранения укладки он советует собирать волосы в пучок и закреплять его крабиком. В заключение Пиннел призвал читательниц отказаться от плоек для создания кудрей в пользу различных видов бигудей.

В ноябре врач Ванита Раттан перечислила семь распространенных ошибок при мытье головы. Она назвала промывание волос горячей водой и их сушку с помощью полотенца основными негативно влияющими на качество прядей действиями.

Красота,Синди Кроуфорд,Кейт Мосс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители