Парикмахер назвал самую распространенную ошибку при мытье головы

Австралийский парикмахер Макс Пиннел в интервью Daily Mail назвал самую распространенную ошибку, которую женщины совершают во время мытья головы.

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Звездный стилист, который работал с Мадонной, Кейт Мосс, Руби Роуз и Синди Кроуфорд, рассказал, что важно промыть уже чистые волосы холодной водой, поскольку она задерживает влагу и закрывает фолликулы локонов. По словам эксперта, достаточно постоять под прохладным душем в течение 15-20 секунд, чтобы освежить пряди и придать им блеск.

Кроме того, специалист рекомендует отдавать предпочтение широким резинкам из шелка, поскольку они не травмируют волосы. В то же время для сохранения укладки он советует собирать волосы в пучок и закреплять его крабиком. В заключение Пиннел призвал читательниц отказаться от плоек для создания кудрей в пользу различных видов бигудей.