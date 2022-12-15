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35 минут назад

Блогерша уснула с мокрыми волосами и захотела их отрезать наутро

Lenta.ruиещё 1

Блогерша Кайя помыла голову на ночь и пожалела об этом. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Блогерша уснула с мокрыми волосами и захотела их отрезать наутро
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом kaijathepagan, чей блог насчитывает один миллион подписчиков, предстала перед камерой с длинными вьющимися прядями черного цвета. В ролике она рассказала, что уснула с мокрыми волосами, не замотав их в полотенце. «Это мои волосы сегодня утром после сна с мокрыми волосами и без конского хвоста. Я хочу их отрезать из-за этого», — заявила девушка.

На следующих кадрах Кайя продемонстрировала образовавшиеся колтуны и сказала, что ее волосы стали очень жесткими и их невозможно расчесать.

«Когда я проснулась, то просто обезумела!» — высказалась она.

Данная публикация набрала более 213 тысяч просмотров. Зрители выразили свое сожаление в комментариях под роликом.

«Вы использовали кондиционер? Кондиционер не спутывает волосы, хотя они у меня тоже непослушные», «Вселенная сказала: "Твои волосы сегодня будут голливудской ведьмой". Шучу», — писали они.

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