Блогерша уснула с мокрыми волосами и захотела их отрезать наутро

Блогерша Кайя помыла голову на ночь и пожалела об этом. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом kaijathepagan, чей блог насчитывает один миллион подписчиков, предстала перед камерой с длинными вьющимися прядями черного цвета. В ролике она рассказала, что уснула с мокрыми волосами, не замотав их в полотенце. «Это мои волосы сегодня утром после сна с мокрыми волосами и без конского хвоста. Я хочу их отрезать из-за этого», — заявила девушка.

На следующих кадрах Кайя продемонстрировала образовавшиеся колтуны и сказала, что ее волосы стали очень жесткими и их невозможно расчесать.

«Когда я проснулась, то просто обезумела!» — высказалась она.

Данная публикация набрала более 213 тысяч просмотров. Зрители выразили свое сожаление в комментариях под роликом.