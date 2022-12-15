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43 минуты назад

Девушка показала отвалившиеся виниры после визита к стоматологу

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом @theirmama7 показала зубы после визита к стоматологу с фразой «мой неудачный опыт». Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка показала отвалившиеся виниры после визита к стоматологу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка предстала в платке и с пирсингом в щеках, губе и носу, глядя в камеру. Она открыла рот и засняла ровные ряды белых зубов. Затем юзерша взялась пальцами за клыки на верхней челюсти и сняла с них виниры, продемонстрировав отвалившиеся микропротезы с разных ракурсов.

При этом инфлюэнсерша отметила, что за данной стоматологической услугой специально отправилась в Турцию, и призвала зрителей не следовать ее примеру.

«Самое время поделиться моим неудачным опытом. Пожалуйста, не ездите в Турцию, чтобы сделать зубы», — заявила она.

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