Девушка показала отвалившиеся виниры после визита к стоматологу

Блогерша с никнеймом @theirmama7 показала зубы после визита к стоматологу с фразой «мой неудачный опыт». Соответствующее видео появилось в ее TikTok -аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в платке и с пирсингом в щеках, губе и носу, глядя в камеру. Она открыла рот и засняла ровные ряды белых зубов. Затем юзерша взялась пальцами за клыки на верхней челюсти и сняла с них виниры, продемонстрировав отвалившиеся микропротезы с разных ракурсов.