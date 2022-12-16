Военнослужащая показала внешность в нерабочее время

Военнослужащая Есения из Техаса, США, показала разницу во внешности в рабочее и свободное время и удивила фанатов откровенными нарядами. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В начале ролика блогерша с никнеймом yessenia_066 позировала в повседневной одежде, демонстрируя свои образы на камеру. Так, она примерила черный облегающий корсет, леггинсы и спортивный бра, белое кружевное платье, зеленый укороченный топ на тонких бретелях с глубоким декольте и купальник с леопардовым принтом. При этом волосы героини материала были распущены, а на лицо нанесен яркий макияж.