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1 час назад

Военнослужащая показала внешность в нерабочее время и удивила зрителей

Lenta.ru

Военнослужащая Есения из Техаса, США, показала разницу во внешности в рабочее и свободное время и удивила фанатов откровенными нарядами. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Военнослужащая показала внешность в нерабочее время
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В начале ролика блогерша с никнеймом yessenia_066 позировала в повседневной одежде, демонстрируя свои образы на камеру. Так, она примерила черный облегающий корсет, леггинсы и спортивный бра, белое кружевное платье, зеленый укороченный топ на тонких бретелях с глубоким декольте и купальник с леопардовым принтом. При этом волосы героини материала были распущены, а на лицо нанесен яркий макияж.

Затем юзерша показала кадры, на которых она предстала без мейкапа в темно-зеленой военной форме с собранными в пучок волосами. «Покажи себя, когда ты в униформе», — говорится в ролике. Зрители восхитились внешностью инфлюэнсерши, о чем написали в комментариях под публикацией. «Ты великолепна!», «Пожалуй, ты самая красивая военная, которую я когда-либо видел!», «Вау, это потрясающе!» — заявили они.

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