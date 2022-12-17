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1 час назад

Чем опасна пластика шеи

Секрет Фирмыиещё 2

Шея — это одна из самых проблемных зон у женщин: именно она наиболее предательски выдаёт истинный возраст. Хотя многие не придают этому значения, уделяя больше внимания лицу — за ним же проще ухаживать. А когда проблемы с кожей на шее становятся совсем очевидны, дамы решаются на подтяжку. Насколько подобная процедура рискованна и когда не стоит её делать, рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

Чем опасна пластика шеи
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Она отметила, что на одну процедуру по уходу за шеей приходится сразу несколько процедур ухода за лицом. Это и неудивительно: кожа на шее куда более нежная и тонкая, плюс к тому там нет большого количества подкожно-жировой клетчатки.

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Негативно на состояние кожи на шее влияет и современный образ жизни: опущенная вниз голова, когда мы утыкаемся в гаджеты, сон на «неправильных» и плохих подушках, гиподинамия и отсутствие постоянной физической активности. Всё это провоцирует появление так называемых «колец Венеры» — глубоких продольных морщин.

«Наличие морщин, снижение тонуса и потеря эластичности и упругости кожи, появление жировой ловушки в этой области или в области второго подбородка становятся причиной обращения к специалистам», — рассказала «Лайфу» Петраш.

Сначала косметологи пробуют навести красоту с помощью инъекций — ставят ботокс, заполняют морщины филлерами. А также шлифуют кожу лазером, делают радиоволновой лифтинг, используют фокусированный ультразвук. Все эти хитрости позволяют сократить и уплотнить кожу. Когда волшебства не получается, дамы задумываются о пластике. Например, когда сильно заметны вертикальные морщины, глубокие продольные морщины, есть большое количество подкожной клетчатки. Однако решение об операции надо принимать только после консультации у врача.

«Операции по омоложению шеи проходят, как правило, без осложнений. Самое главное — соблюдать все предписания врача в восстановительный период. Из негативных последствий можно отметить наличие гематом в области шеи, серомы (скопление тканевой жидкости около раны. — Прим. «Секрета»), инфицирование, потеря чувствительности кожи, асимметрия нижней части лица, некроз тканей», — рассказала Петраш.

А кому подобных операций лучше избежать? По словам врача, опасно делать пластику женщинам с сахарным диабетом, с эндокринными заболеваниями, склонностями к образованию келоидных рубцов (больших и грубых шрамов). Само собой, не стоит подтягивать кожу беременным и ВИЧ-инфицированным.

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