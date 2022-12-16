Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
2 часа назад

Эль Макферсон назвала способы сохранить красоту

Lenta.ru

Ради красоты и здоровья 58-летняя супермодель Эль Макферсон ежедневно улыбается и ест купленные на рынке овощи и фрукты. О необычных правилах своей ежедневной рутины она рассказала в беседе с изданием Body and Soul.

Эль Макферсон назвала способы сохранить красоту
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Макферсон, чтобы держать в тонусе душу и тело, она следит за режимом питья, занимается йогой на солнце и окунается в ледяную воду. Еще одним способом сохранить красоту и здоровье модель назвала улыбку перед сном.

«Я улыбаюсь. Перед сном я улыбаюсь. Кладу руки на солнечное сплетение, думаю, за что благодарна прошедшему дню, и мирно засыпаю», — призналась она, и добавила, что считает этот ритуал самым важным.

Макферсон добавила, что предпочитает максимально здоровую пищу.

«Я ем растительную пищу, блюда, приготовленные дома, с любовью, теми, кого я люблю. Все мои продукты местные, органические, купленные для меня на рынке», — рассказала модель.

Красота,Эль Макферсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители