Эль Макферсон назвала способы сохранить красоту

Ради красоты и здоровья 58-летняя супермодель Эль Макферсон ежедневно улыбается и ест купленные на рынке овощи и фрукты. О необычных правилах своей ежедневной рутины она рассказала в беседе с изданием Body and Soul.

По словам Макферсон, чтобы держать в тонусе душу и тело, она следит за режимом питья, занимается йогой на солнце и окунается в ледяную воду. Еще одним способом сохранить красоту и здоровье модель назвала улыбку перед сном.